"Врачи просто ждали, пока плод внутри женщины умрет сам": в Польше скончалась беременная

Женщина умерла из-за бездействия медиков / АС

В польском городе Пщина в больнице скончалась беременная женщина. Она была госпитализирована из-за исчезновения околоплодных вод.

Как сообщила в Facebook адвокатская компания Budzowska, виновными в смерти роженицы являются врачи.

30-летняя Изабелла умерла на 22 неделе беременности. После исчезновения околоплодных вод, она сама приехала в больницу и просила сделать вынужденный аборт. Однако врачи на это не пошли даже несмотря на диагностированные ранее врожденные пороки плода.

Женщина умерла менее чем за сутки. У нее остались муж и дочь. Официальная причина смерти – септический шок.

Трагедия случилось 22 сентября. Но огласку получила только сейчас, так как это дело вызвало протесты в Варшаве, Кракове и других местах в 1 ноября. Местные жители зажигали свечи в память о матери и ребенке.

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Предполагается, что врачи не стали делать вынужденный аборт из-за действующего запрета, который вступил в силу в январе этого года.

Хотя сами медики это исключают и подчеркивают, что "все медицинские решения были приняты с учетом действующих в Польше законодательных положений и стандартов поведения".

"Единственным фактором, который руководил медицинской процедурой, была забота о здоровье и жизни пациентки и ребенка. Врачи и акушерки делали все, что в их силах, они боролись за жизнь пациентки и ее ребенка", - утверждает врач-акушер в Пщине на юге Польши.

Тем временем, адвокат убеждена, что врачи просто ждали, пока плод внутри женщины умрет сам, чтобы не нарушать закон и не делать аборт.

"Они (медики - ред.) воздерживались от опорожнения полости матки до момента смерти плода, что связано с действующими нормами, ограничивающими возможность легального аборта", - заявила адвокат.

Отметим, 23 октября 2020 года Конституционный трибунал Польши признал аборты незаконными даже в случае угрозы жизни ребенка. Это спровоцировало массовые акции протеста среди местных граждан.

Напомним, накануне в Луцке женщина изрезала ножом себя и свою 2-летнюю дочь. Это случилось ночью. Девочка в реанимации.

Также сегодня стало известно, что в Луцке из-за бездействия родителей умерла 8-летняя девочка. Вероятно, она отравилась каштанами.