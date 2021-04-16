"Креативный намек": в Житомире установили виселицы для ЖКХ-должников

В Житомире установили виселицы для ЖКХ-должников / delo.ua

В Житомире креативно решили бороться с коммунальными должниками: там во дворе одного из домов установили виселицу с манекенами повешенных должников.

"В Житомире установили импровизированную виселицу для должников за жилищно-коммунальные услуги. Креативная арт-инсталляция достоинства и свободы", – поделился новостью журналист Андрей Манчук в Facebook.

Он отметил, что миллионы должников в Украине оплачивать постоянно растущую коммуналку просто не в состоянии.

"Им как бы намекнули на будущую судьбу", – считает он.

В комментариях к посту Манчук уточнил, что "местные жители жалуются на угрозы, но власть не видит в виселице ничего незаконного".

В Житомире установили виселицы для ЖКХ-должников / facebook.com/andriy.manchuk

А один из комментаторов – Илья Деревянко – заявил, что главой креативного ОСББ, где установили ЖКХ-виселицы, якобы является подполковник ЗСУ.

Справка. За февраль этого года задолженность украинцев по оплате услуг ЖКХ выросла на 1,1 млрд гривен. По данным Госстата, на 1 марта 2021 года, сумма задолженности составляет рекордные в истории страны 82,1 млрд гривен.

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