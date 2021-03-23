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"Мы брошены на растерзание": эксперт назвал реальную цену на газ в Украине

23 марта 2021, 13:31
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Политический и экономический эксперт Тарас Загородний пояснил, почему цены на газ для населения в Украине должны быть ниже, чем в ЕС.

Почему цена на газ в Украине должна быть в 1,5 раза ниже
Почему цена на газ в Украине должна быть в 1,5 раза ниже - эксперт / УНИАН

Коммунальные услуги в Украине так и останутся дорогими и некачественными, пока не будет решен вопрос монополизации энергоносителей, убежден политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Мы уже могли убедиться, что рассказы малограмотных активистов, которые не понимают реалий украинской жизни, о прелестях "свободного рынка" на практике не работают. Де-факто украинцы были брошены на растерзание монополистам. И монополисты творят то, что хотят", – рассказал он во время чата на Главреде.

Экономический эксперт уточнил, что Украина нуждается в "любом разумном регулировании этой отрасли, в первую очередь, государственной программе финансирования энергообеспечения".

Читайте такжеПочему рост тарифов ради "улучшения услуг ЖКХ" - полный бред"Ведь сказки о том, что ОСББ будут находить деньги на теплоизоляцию, повышение энергоэффективности домов и сокращение потребления энергии, так и остаются сказками. У людей просто нет денег на все это. К тому же, зная наших людей, попробуйте что-нибудь организовать на низовом уровне, даже при наличии лиц, которые хотят это сделать. Это нереально", – констатировал Загородний.

Потому главная задача – решение проблемы монополизации энергоносителей, подчеркнул он.

"Ее невозможно решить, не разобравшись с Нафтогазом, что откровенно спекулирует на газе. Нафтогаз рассказывает сказки о том, что он контролирует всего лишь 10% рынка. Это – вранье, и, на самом деле, он контролирует значительно больше. Тем более что газ украинской добычи он активно забирает, а не покупает на открытом рынке. Поэтому должен быть отменен импортный паритет и взята средняя цена между стоимостью газа украинской добычи и импортным паритетом", – пояснил аналитик.

По его словам, реальная цена газа с учетом импортного паритета должна составлять 4-5 грн за куб. При этом цена должна быть единой для всех – и для людей, и для промышленности.

"Нам говорят, что цена на газ в Украине должна быть такой же, как в Европе, но это – сказки. Посмотрите на Германию, которая делает все, чтобы получить более низкую цену на газ, ниже, чем во всей Европе. У нее нет собственной добычи, потому она обращается к России и получает газ со скидкой. Плюс Германия хочет продавать Украине тот же российский газ, но уже со своей наценкой. В общем, только бизнес – ничего личного. Но ведь у Украины, в отличие от той же Германии, своя добыча есть. Потому средняя цена на газ у нас должна быть ниже, чем в Европе", – резюмировал Загородний.

Напомним, с 1 апреля 2021 года в Украине прекратит действие установленный государством максимальный тариф в 6,99 грн за кубометр газа. Цена кубического метра газа на год будет в размере 7,5 гривен.

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