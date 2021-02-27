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В Украине назвали годовой тариф на газ для населения с 1 апреля

27 февраля 2021, 15:20

Украинцы смогут перейти с годового тарифа на месячный, а также обратно.

конфорка,газ
Украинцам предложили годовой тариф на газ / УНИАН

С 1 апреля 2021 года в Украине прекратит действие установленный государством максимальный тариф в 6,99 грн за кубометр газа.

С этого времени начнет действовать фиксированная годовая цена на газ для населения, сообщает Экономическая правда со ссылкой на источник в Кабмине.

Сообщается, что цена кубического метра газа на год будет в размере 7,5 гривен. При этом операторы установят цену на год и также будут предлагать тариф на месяц (до 25 числа).

По словам собеседника издания, украинцы смогут перейти с годового тарифа на месячный, а также обратно. Люди могут выбрать удобный для них вариант.

"Если вы ожидаете, что летом цены на газ упадут (из-за уменьшения спроса в низкий период), то в течение апреля-июня можете пользоваться месячным тарифом. А в июле-августе, с падением цены, перейти на годовое обслуживание. Благодаря этому можно сэкономить и зафиксировать цену, которая будет неизменной даже при росте стоимости газа в отопительный период", - подчеркивается в материале.

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Ранее заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко заявила о том, что фиксированная цена на газ для населения в 6,99 грн за кубомер будет действовать до конца марта.

Тарифы на газ в Украине:

  • 27 января Кабинет Министров Украины принял решение, что тарифы на отопление и горячую воду в этом отопительном сезоне не будут расти.
  • 18 января тариф на газ для населения в Украине снижен: предельная цена на газ установлена на уровне 6,99 грн за кубометр. Эта сумма уже включает НДС и плату за транспортировку голубого топлива до внутренних точек выхода из ГТС по магистральным газопроводам.
  • 13 января в Офисе президента заявили, что государство решило установить цены на газ для населения ниже рыночных, в результате чего украинцы смогут сэкономить до 30% в своих коммунальных платежках.
  • Глава правительства Денис Шмыгаль в среду, 13 января, заявил, что власти после консультация приняли решение внедрить государственное регулирование цены на газ для бытовых потребителей и намерены закрепить ее на уровне 6,99 гривны за кубический метр до конца отопительного периода.
  • 11 января президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
  • Ранее в Украине прокатилась волна протестов из-за повышения коммунальных тарифов. С 1 января в Украине начала действовать новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа. Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.
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