В Украине назвали годовой тариф на газ для населения с 1 апреля

Украинцы смогут перейти с годового тарифа на месячный, а также обратно.
С 1 апреля 2021 года в Украине прекратит действие установленный государством максимальный тариф в 6,99 грн за кубометр газа.
С этого времени начнет действовать фиксированная годовая цена на газ для населения, сообщает Экономическая правда со ссылкой на источник в Кабмине.
Сообщается, что цена кубического метра газа на год будет в размере 7,5 гривен. При этом операторы установят цену на год и также будут предлагать тариф на месяц (до 25 числа).
По словам собеседника издания, украинцы смогут перейти с годового тарифа на месячный, а также обратно. Люди могут выбрать удобный для них вариант.
"Если вы ожидаете, что летом цены на газ упадут (из-за уменьшения спроса в низкий период), то в течение апреля-июня можете пользоваться месячным тарифом. А в июле-августе, с падением цены, перейти на годовое обслуживание. Благодаря этому можно сэкономить и зафиксировать цену, которая будет неизменной даже при росте стоимости газа в отопительный период", - подчеркивается в материале.
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Ранее заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко заявила о том, что фиксированная цена на газ для населения в 6,99 грн за кубомер будет действовать до конца марта.
Тарифы на газ в Украине:
- 27 января Кабинет Министров Украины принял решение, что тарифы на отопление и горячую воду в этом отопительном сезоне не будут расти.
- 18 января тариф на газ для населения в Украине снижен: предельная цена на газ установлена на уровне 6,99 грн за кубометр. Эта сумма уже включает НДС и плату за транспортировку голубого топлива до внутренних точек выхода из ГТС по магистральным газопроводам.
- 13 января в Офисе президента заявили, что государство решило установить цены на газ для населения ниже рыночных, в результате чего украинцы смогут сэкономить до 30% в своих коммунальных платежках.
- Глава правительства Денис Шмыгаль в среду, 13 января, заявил, что власти после консультация приняли решение внедрить государственное регулирование цены на газ для бытовых потребителей и намерены закрепить ее на уровне 6,99 гривны за кубический метр до конца отопительного периода.
- 11 января президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
- Ранее в Украине прокатилась волна протестов из-за повышения коммунальных тарифов. С 1 января в Украине начала действовать новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа. Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.