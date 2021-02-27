В Украине назвали годовой тариф на газ для населения с 1 апреля

Украинцам предложили годовой тариф на газ / УНИАН

С 1 апреля 2021 года в Украине прекратит действие установленный государством максимальный тариф в 6,99 грн за кубометр газа.

С этого времени начнет действовать фиксированная годовая цена на газ для населения, сообщает Экономическая правда со ссылкой на источник в Кабмине.

Сообщается, что цена кубического метра газа на год будет в размере 7,5 гривен. При этом операторы установят цену на год и также будут предлагать тариф на месяц (до 25 числа).

По словам собеседника издания, украинцы смогут перейти с годового тарифа на месячный, а также обратно. Люди могут выбрать удобный для них вариант.

"Если вы ожидаете, что летом цены на газ упадут (из-за уменьшения спроса в низкий период), то в течение апреля-июня можете пользоваться месячным тарифом. А в июле-августе, с падением цены, перейти на годовое обслуживание. Благодаря этому можно сэкономить и зафиксировать цену, которая будет неизменной даже при росте стоимости газа в отопительный период", - подчеркивается в материале.

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Ранее заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко заявила о том, что фиксированная цена на газ для населения в 6,99 грн за кубомер будет действовать до конца марта.

Тарифы на газ в Украине: