Зеленский установил целых два рекорда в тарифах ЖКХ

Зеденский установил два рекорда по тарифам - Скубченко / УНИАН

Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский на 1 января установил аж два рекорда в ЖКХ.

По информации эксперта, рекорды были установлены следующие:

рекорд по сумме платёжек населения за услуги ЖКХ — 28 миллиардов гривен за декабрь 2020 года;

рекорд по долгу населения за услуги ЖКХ — 73,6 млрд гривен.

"Стоимость услуг ЖКХ в декабре 2020 на 20% дороже, чем в январе 2020: +4,6 миллиарда гривен в платёжках — как-то не так я себе "снижение" тарифов представлял. Но Зеленский всё "снижает" тарифы. Жаль, что только в своих оторванных от реальности видосиках", - написал Скубченко в Facebook.

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