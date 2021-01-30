Зеленский установил целых два рекорда в тарифах ЖКХ

Стоимость услуг ЖКХ в декабре 2020 на 20% дороже, чем в январе 2020 года.
Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский на 1 января установил аж два рекорда в ЖКХ.
По информации эксперта, рекорды были установлены следующие:
- рекорд по сумме платёжек населения за услуги ЖКХ — 28 миллиардов гривен за декабрь 2020 года;
- рекорд по долгу населения за услуги ЖКХ — 73,6 млрд гривен.
"Стоимость услуг ЖКХ в декабре 2020 на 20% дороже, чем в январе 2020: +4,6 миллиарда гривен в платёжках — как-то не так я себе "снижение" тарифов представлял. Но Зеленский всё "снижает" тарифы. Жаль, что только в своих оторванных от реальности видосиках", - написал Скубченко в Facebook.
Напомним, ранее сообщалось:
- 30 ноября из проектов государственной комиссии, которая регулирует тарифы в сфере энергетики и коммунальных услуг в стране (НКРЭКУ) стало известно, что с 1 января 2021 года в Украине подорожают тарифы на газ. Причем цены могут взлететь в среднем на 80%.
- В Нафтогазе, в свою очередь, заявляли, что повышение не затронет тех граждан, которые ранее заключили с поставщиками годовые тарифы на поставку топлива.
- Кабинет министров Украины 28 декабря принял решение об отмене льготного тарифа на оплату электроэнергии для населения, согласно которому украинцы платили 90 копеек за первые 100 киловатт-часов. Уже с 1 января 2021 года цена для бытовых потребителей зафиксирована на уровне 1,68 грн/кВт-час.
Автор: Екатерина Трохимчук