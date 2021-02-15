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В Минсоцполитики рассказали, как подготовить украинцев к повышению тарифов

15 февраля 2021, 13:35
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В Минсоцполитики обнародовали формулу успешного формирования тарифов.

Повышение тарифов в Украине хотят проводить в определенное время
Повышение тарифов в Украине хотят проводить в определенное время / ZIK.ua

В Министерстве социальной политики озвучили формулу успешного повышения тарифов.

По словам главы Минсоцполитики Марины Лазебной, достаточно просто повышать тарифы на ЖКХ не в отапливаемый сезон.

Во время форума Украина 30: Платежка чиновница пояснила: в отопительный сезон люди просто не успевают подготовиться к новым цифрам в платежках. Поэтому повышать тарифы для населения нужно уже после окончания отопительного сезона. Лазебная считает, что это решит проблему.

При этом чиновница успокоила, что субсидий хватит на всех нуждающихся украинцев.

Ранее Лазебная рассказала, кто может полностью не платить за коммуналку. По ее словам, почти два миллиона украинцев пользуются льготами, их размер составляет от 25% до 100% оплаты коммунальных услуг.

Повышение тарифов в Украине: новости

Марина Лазебная ЖКХ-тарифы повышение тарифов новости Украины
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