В Офисе генпрокурора озвучили ущерб от аннексии Крыма

Украина подала иск в Международный уголовный суд в Гааге / Фото: Reuters

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов высказал мнение, что аннексия Крыма Россией нанесла украинскому государству ущерб в сумме порядка одного триллиона гривен.

"По предварительным данным материалов уголовных производств, только по Крыму убытки достигают одного триллиона гривен. Очевидно, это не зафиксированая сумма, ведь агрессия РФ продолжается, как продолжаются и нарушения прав граждан на оккупированных территориях полуострова и Донбасса", - сказал он в интервью Радио Свобода.

По словам представителя Офиса генпрокурора, также в Крыму происходит серьезное нарушение прав человека - насильственное перемещение гражданского населения, незаконный призыв крымчан в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Незаконные действия осуществляются по всей территории Крымского полуострова с привлечением так называемых "судебных органов".

Гюндуз подытожил, что Украина подала иск в Международный уголовный суд и доказывае факты, которые могут свидетельствовать о контроле страны-агрессора над оккупированной территорией.