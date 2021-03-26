В Офисе президента не исключили разговор Зеленского с Путиным

Зеленский может провести переговоры с Путиным / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, он не исключает прямого контакта президентов Украины и России.

По его словам, разговор Владимира Зеленского с Владимиром Путиным планируется.

"Насколько я знаю, такие планы есть (о разговоре президентов - ред.)", - сказал Арестович в программе Свобода слова Савика Шустера.

В то же время Арестович добавил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак сейчас ведет переговоры с представителями нормандского формата по поводу сегодняшнего обострения на Донбассе.

"Сейчас идут интенсивные консультации по этому поводу", - сказал он.

Глава Офиса президента в Facebook подтвердил, что проводит срочные консультации с советниками нормандской четверки из-за ситуации на Донбассе.

"Срочно провожу консультации с политическими советниками лидеров государств - участников нормандского формата. В ближайшее время президент Владимир Зеленский также проведет беседы со всеми членами нормандской четверки", - написал Ермак.

В нормандскую четверку входят Украина, Германия, Франция и Россия. Советником от российской стороны является Дмитрий Козак - заместитель руководителя аппарата российского президента.

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Отметим, днем, 26 марта, боевики из минометов и другого вооружения обстреляли позиции Объединенных сил возле Шумов.

В результате вражеского обстрела четверо украинских военных погибли, а двое - получили ранения.

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