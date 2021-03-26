В Офисе президента не исключили разговор Зеленского с Путиным

По словам Арестовича, Зеленский может провести переговоры с Путиным в ближайшее время.
Президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, он не исключает прямого контакта президентов Украины и России.
По его словам, разговор Владимира Зеленского с Владимиром Путиным планируется.
"Насколько я знаю, такие планы есть (о разговоре президентов - ред.)", - сказал Арестович в программе Свобода слова Савика Шустера.
В то же время Арестович добавил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак сейчас ведет переговоры с представителями нормандского формата по поводу сегодняшнего обострения на Донбассе.
"Сейчас идут интенсивные консультации по этому поводу", - сказал он.
Глава Офиса президента в Facebook подтвердил, что проводит срочные консультации с советниками нормандской четверки из-за ситуации на Донбассе.
"Срочно провожу консультации с политическими советниками лидеров государств - участников нормандского формата. В ближайшее время президент Владимир Зеленский также проведет беседы со всеми членами нормандской четверки", - написал Ермак.
В нормандскую четверку входят Украина, Германия, Франция и Россия. Советником от российской стороны является Дмитрий Козак - заместитель руководителя аппарата российского президента.
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Отметим, днем, 26 марта, боевики из минометов и другого вооружения обстреляли позиции Объединенных сил возле Шумов.
В результате вражеского обстрела четверо украинских военных погибли, а двое - получили ранения.
Ситуация на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:
- Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Украина инициирует внеочередное заседание подгруппы по безопасности, из-за обострения на Донбассе, в результате чего погибли четверо украинских военных.
- Глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что если Россия и в дальнейшем будет блокировать переговоры по Донбассу, то вывести ситуацию из тупика можно будет только с применением серьезных мер.
- Обострение ситуации в зоне российско-украинского конфликта на Донбассе будет продолжаться до начала новой волны переговоров в Нормандском формате. Украинская армия пребывает в состоянии боеготовности и готова нанести ответный удар по противнику, сказал председатель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия.