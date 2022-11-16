В оккупированном Геническе пропала известная коллаборантка

Коллаборантка Екатерина Губарева пропала / Фото facebook.com/katerina.gubareva

В Геническе пропала коллаборантка - так называемая "вице-губернатор Херсонской области" Екатерина Губарева. РосСМИ пишут, что женщина не выходит на связь.

Муж коллаборантки - Павел Губарев, бывший так называемый "народный губернатор" Донецкой области. По его словам, в последний раз Губареву видели возле "здания правительства Херсонской области в Геническе" около 16:30 во вторник, 15 ноября, передает РБК.

По словам Губарева, он пытался дозвониться до так называемого врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, чтобы узнать местонахождение жены, но безрезультатно.

Тем временем пропагандистские Telegram-каналы пишут, что с коллаборанткой Губаревой все в порядке, но она задержана.

Екатерина Губарева - что о ней известно

Губарева была так называемым первым "министром иностранных дел ДНР" (с 16 мая 2014 года), потом так называемым "заместителем министра иностранных дел ДНР" (с 5 августа 2014) и депутатом так называемого "Народного Совета ДНР" (с 3 ноября 2014).

С 17 июня 2022 года она получила должность так называемого "заместителя руководителя российской Военно-гражданской администрации Херсонской области".

Екатерина Губарева / Фото facebook.com/katerina.gubareva

В августе сепаратистка заявила о намерении России объединить захваченные территории Николаевской и Херсонской областей Украины.

Как сообщал Главред, после побега из Херсона российские оккупанты перенесли свою "администрацию" в город Геническ на левобережье Херсонщины. Такой выбор объясняется соображениями безопасности, ведь до этого города не достает украинская артиллерия.

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