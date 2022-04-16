УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В ООН рассказали, как в Мариуполе оккупанты людей морят голодом

16 апреля 2022, 10:56

В ООН говорят, что из-за российской агрессии в Мариуполе более 100 тысяч мирных жителей сейчас крайне отчаянно нуждаются в пище, воде и отоплении.

Мариуполь
В ООН рассказали, как в Мариуполе оккупанты людей морят голодом / Reuters

Руководитель Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций Дэвид Бизли сказал, что русские оккупанты людей в Мариуполе "морят голодом". Об этом сообщает агентство Associated Press.

"Мы не откажемся от мариупольцев и других людей, до которых мы не можем дойти. Но это разрушительная ситуация: люди умирают от голода", – сказал Бизли.

Он также сказал, что российские войска, контролирующие доступ в город, не пропускают помощь от ООН.

Бизли также предупредил, что вторжение России в Украину, которая экспортирует зерно, рискует дестабилизировать экономику стран, находящихся вдали от украинских границ, и может спровоцировать еще большую волну мигрантов.

"Глобальная нехватка продовольствия, вызванная войной, может привести к массовой миграции, которая превысит все, что мы видели со времен Второй мировой войны", - подытожил он.

Читайте такжеВышли из окружения рашистов: морпехи раскрыли детали соединения с Азовом в Мариуполе

Напомним, ранее с 3 марта Мариуполь блокируют российские оккупанты. Город подвергся одним из самых жестоких нападений за всю войну в Украине. Ежедневно Мариуполь переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители живут в подвалах на грани жизни и смерти. Все больше людей погибают от голода. Оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

6 апреля в горсовете сообщили, что в Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии. По его словам, "снимать осаду с Мариуполя или облегчать ее можно косвенным путем". Украинские военные делают все, что в их силах.

Вечером, 12 апреля, на Мариуполь оккупанты сбросили химическое оружие. Как рассказал лидер Азова Андрей Билецкий, применение опаснейшего оружия было на заводе "Азовсталь". По его словам, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Всего пострадавших трое.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
viber
Реклама
Популярное
Полнолуние 16 апреля круто повлияет на ход войны: астролог рассказала о судьбе УкраиныПолнолуние 16 апреля круто повлияет на ход войны: астролог рассказала о судьбе Украины 9 изнасилованных оккупантами украинок забеременели: стало известно о новых зверствах россиян9 изнасилованных оккупантами украинок забеременели: стало известно о новых зверствах россиян Песах 2022: поздравления и душевные картинки к праздникуПесах 2022: поздравления и душевные картинки к празднику Полнолуние в апреле 2022: что нужно сделать, чтобы привлечь удачуПолнолуние в апреле 2022: что нужно сделать, чтобы привлечь удачу Бойцы ВСУ разбили колонну военной техники оккупантов РФ в Херсонской областиБойцы ВСУ разбили колонну военной техники оккупантов РФ в Херсонской области
Поддержите Главред

Последние новости

10:57

Оккупанты нанесли удары по Львовщине: украинская ПВО сбила четыре путинские крылатые ракеты

10:56

В ООН рассказали, как в Мариуполе оккупанты людей морят голодом

10:53

"Нет вообще никаких шансов не оказаться в Гааге": террорист Гиркин пророчит незавидную судьбу Путину

10:37

Оккупанты ударили ракетами по Днепропетровщине: разрушена птицефабрика

10:15

Жена Романа Сасанчина рассекретила новые подробности их расставания: девушка собирается к психиатру

Реклама
10:09

Уже есть три подвала, где пытают украинцев: Арестович объяснил, грозит ли Херсонщине судьба БучиВидео

09:52

Зеленский рассказал, подскочат ли в Украине тарифы на свет

09:20

РФ вновь ударила ракетами по Украине - взрывы прогремели в Киеве, Александрии, на Луганщине и под ПолтавойВидео

09:17

Захват Мариуполя и вторая атака на Киев: генерал СБУ назвал главную задачу Путина к 9 мая

09:17

Россия, идя по стопам СССР, сделает все для своего проигрышамнение

08:45

9-летняя украинка продает свои игрушки, чтобы купить тепловизор для ВСУ

08:33

Российским военным пришлось обращаться к психиатрам после войны в Украине – журналист

07:53

Каким городам до конца апреля грозят ракетные и авиационные удары - гороскоп войны в УкраинеВидео

07:43

Лукашенко, Путин и Соловьев рассмешили Эктора Хименеса-Браво: "Эта отмазка не пройдет"Видео

07:20

"Россия может остаться без армии": Жданов назвал единственный способ остановить ПутинаВидео

07:14

Принцип велоцираптора: новая тактика ВСУ может привести к разгрому армии РФ на Донбассе - Bild

06:37

На 51-е сутки Россия проиграла войну, вопрос - в оформлении поражения, - АрестовичВидео

06:28

Почему России стыдно признаться, что ее "Москву" сожгли "Нептуном"мнение

06:27

Уничтожение крейсера Москва сломало главную печать путинского режима — АрестовичВидео

05:40

День победы или новый виток эскалации: как полнолуние 16 апреля изменит ход войны в УкраинеВидео

Реклама
05:33

Потери Украины в войне с Россией: Зеленский назвал примерные цифры

05:30

Провал планов России и новый удар ВСУ: генерал раскрыл тактику Путина по УкраинеВидео

04:55

Чем заменить моющее средство в домашних условиях: советы экспертов

04:10

Погода готовит неприятный сюрприз: в Украине выпадет снег

03:07

Ласточкин высмеял Сабурова: "Обычное казахское быдло в костюме, который никак не скрывает скудоумие"

02:35

"Май будет богатым на победы": таролог предсказала мрачный конец войны для Украины и России

02:03

Гороскоп на неделю 18-24 апреля: Тельцам – траты, Скорпионам – воплощение мечты, Рыбам – враги

01:30

Путин "бряцает" ядерным оружием, но у Запада угасает страх: эксперт объяснил последствия для УкраиныВидео

00:51

Приметы на 16 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:37

"Спасайте свои души": Филиппа Киркорова "растерзали" в Сети, за то что "вписался" за МедведчукаВидео

00:29

Арестович назвал новую главную цель России в войне с УкраинойВидео

00:27

"Не игнорируем тревоги": в Полтаве слышны мощные взрывы

00:09

ВСУ уже закошмарили российскую авиацию – ЗеленскийВидео

00:05

В Офисе президента поведали, какое оружие необходимо Украине для победыВидео

15 апреля, пятница
23:58

Зеленский рассказал, от чего зависит конец войны России против УкраиныВидео

23:49

"Выстрелили в затылок и выкинули в братскую могилу": оккупанты зверски изнасиловали девушку в БучеВидео

23:20

Ермак рассказал о сроках экономического сокрушения РоссииВидео

23:13

Украина запросила у США противокорабельные ракеты - NYT

23:05

В ответ за крейсер "Москва": оккупанты ударили по ракетному заводу под КиевомВидео

22:29

Зеленский просил Байдена признать Россию спонсором терроризма - WP

Реклама
22:29

Украинцам разрешили продавать валюту: какой курс доллараВидео

22:20

"Это варварство. Это просто чудовищно": Пьер Ришар в обращении к Путину осудил войну в УкраинеВидео

22:01

ВСУ на Востоке уничтожили огромную колонну оккупантов: армия Путина несет потериВидео

21:53

Путина ждет мучительная смерть: мольфар предсказал итог войны в УкраинеВидео

21:25

На оккупированных территориях враг имитирует выборы и назначает "местную власть"

21:17

В США резко ответили России на угрозы из-за поставок оружия в УкраинуВидео

21:00

В Генштабе рассказали, как 80 бойцов сдержали многотысячную группировку оккупантов под КиевомВидео

20:56

В Минобороны рассказали, есть ли признаки готовности РФ скинуть ядерные бомбы на УкраинуВидео

20:48

Экипаж затонувшего крейсера "Москва" эвакуировать не удалось - пограничники

20:42

Melovin рассказал, как лицемерка Марченко издевалась над ним на съемках Х-фактораВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять