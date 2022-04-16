В ООН рассказали, как в Мариуполе оккупанты людей морят голодом / Reuters

Руководитель Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций Дэвид Бизли сказал, что русские оккупанты людей в Мариуполе "морят голодом". Об этом сообщает агентство Associated Press.

"Мы не откажемся от мариупольцев и других людей, до которых мы не можем дойти. Но это разрушительная ситуация: люди умирают от голода", – сказал Бизли.

Он также сказал, что российские войска, контролирующие доступ в город, не пропускают помощь от ООН.

Бизли также предупредил, что вторжение России в Украину, которая экспортирует зерно, рискует дестабилизировать экономику стран, находящихся вдали от украинских границ, и может спровоцировать еще большую волну мигрантов.

"Глобальная нехватка продовольствия, вызванная войной, может привести к массовой миграции, которая превысит все, что мы видели со времен Второй мировой войны", - подытожил он.

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Напомним, ранее с 3 марта Мариуполь блокируют российские оккупанты. Город подвергся одним из самых жестоких нападений за всю войну в Украине. Ежедневно Мариуполь переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители живут в подвалах на грани жизни и смерти. Все больше людей погибают от голода. Оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

6 апреля в горсовете сообщили, что в Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии. По его словам, "снимать осаду с Мариуполя или облегчать ее можно косвенным путем". Украинские военные делают все, что в их силах.

Вечером, 12 апреля, на Мариуполь оккупанты сбросили химическое оружие. Как рассказал лидер Азова Андрей Билецкий, применение опаснейшего оружия было на заводе "Азовсталь". По его словам, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Всего пострадавших трое.

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