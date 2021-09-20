В ОП рассказали, кого из жителей ОРДЛО накажут за участие в выборах в Госдуму

Алексей Арестович / УНИАН

Ответственность местных жителей Крыма и Донбасса за участие в выборах в Госдуму, которые проходили последние три дня, будет зависеть от уровня их вовлеченности в них, заявил советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.

"Здесь не надо всех одним миром мазать. Здесь надо смотреть в каждой отдельной ситуации. Есть люди, которые вынуждены это сделать, чтобы не остаться без работы. Те же самые бюджетники, которых ставят на оккупированных территориях в очень жесткое положение: не "голосуешь" – ты без работы. А возможно, тебя еще будут преследовать. Есть люди, которые добровольно взяли и пошли", – пояснил Арестович в эфире телеканала Дом.

По его словам, решения об ответственности за участие в выборах в Госдуму будут приниматься после деоккупации Крыма и части Донбасса.

"Мы отделим зерна от плевел. Будем разбираться по существу в каждом случае отдельно", – подчеркнул советник главы ОП, отметив, что изучением этих ситуаций будут заниматься спецслужбы, правоохранители и другие украинские органы власти.

"Я полностью уверен, что простые люди не пострадают. Пострадают в первую очередь те, которые принимали соответствующие решения и выступали пособниками оккупантов. То есть принимали активное и сознательное участие в организации антиукраинской деятельности, нарушении украинского и международного законодательств. И способствовали деятельности оккупанта", – добавил Арестович.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что перед выборами в Госдуму в ОРДЛО начали массово выдавать жителям российские паспорта — так Кремль пытается обеспечить явку на выборы на фоне недоверия к избирательному процессу в РФ и падения рейтинга правящей партии.

В Европейском парламенте призывают ЕС быть готовым не признавать выборы в Госдуму РФ. Это будет в том случае, если парламентские выборы 2021 года в России будут признаны мошенническими и такими, которые были проведены с нарушением демократических принципов и международного права.