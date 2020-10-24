В полиции пояснили о свертке, найденном у Арахамии под капотом

Арахамия нашел под машиной сверток / Фото: Facebook/Давид Арахамия

В полиции Киева заявили, что предмет, найденный главой парламентской фракции Слуга народа Давидом Арахамией под личным автомобилем, не является взрывоопасным.

"Предварительно, это трекер для отслеживания перемещений автомобиля. Находка будет направлена на экспертное исследование", - сообщила в Facebook прокуратура Киева.

По факту происшествия полиция Киева открыла уголовное производство из-за возможной слежки за Арахамией. Процессуальное руководство за следствием будет осуществлять киевская местная прокуратура №6.

"По результатам экспертизы относительно обнаруженного предмета будет определена окончательная квалификация и дальнейшая подследственность уголовного производства", - сказано в сообщении.

Читайте такжеАрахамия предложил сократить численность ВСУНапомним, накануне лидер парламентской фракции партии Слуга народа Давид Арахамия рассказал об обнаружении на своем автомобиле неизвестного устройства. По его словам, найденный предмет напоминает магнитную мину.

/ Фото: пресс-служба полиции