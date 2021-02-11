В полиции сообщили, кто изуродовал памятник Бандере во Львове

Возможные злоумышленники задержаны, скоро суд изберет им меры пресечения, отметили в Нацполиции.
Во Львове памятник Степану Бандере – лидеру украинских националистов времен Второй мировой войны – изуродовали студенты одного из местных учебных заведений.
Памятник Бандере повредили уроженцы Хмельницкой области, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Львовщине.
По сведениям правоохранителей, задержанным 19 и 24 года.
"…Следователи уже сообщили злоумышленникам о подозрениях, вскоре суд изберет им меры пресечения…", – отмечается в сообщении.
На сайте Нацполиции опубликовано фото одного из подозреваемых.
- Напомним, во Львове 5 февраля около полуночи на ул. Митрополита Ангеловича злоумышленники бросили в памятник Бандере бутылки с краской и сбежали.
- После инцидента правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса – Хулиганство. Максимальное наказание за правонарушение – лишение свободы на срок до семи лет.
Автор: Екатерина Присяжнюк