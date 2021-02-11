В полиции сообщили, кто изуродовал памятник Бандере во Львове

Памятник Степану Бандере повредили студенты, поделились в полиции / facebook.com/andriy.sadovyi

Во Львове памятник Степану Бандере – лидеру украинских националистов времен Второй мировой войны – изуродовали студенты одного из местных учебных заведений.

Памятник Бандере повредили уроженцы Хмельницкой области, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Львовщине.

По сведениям правоохранителей, задержанным 19 и 24 года.

"…Следователи уже сообщили злоумышленникам о подозрениях, вскоре суд изберет им меры пресечения…", – отмечается в сообщении.

На сайте Нацполиции опубликовано фото одного из подозреваемых.

Памятник Степану Бандере повредили студенты, поделились в полиции / npu.gov.ua