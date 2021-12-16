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В Раде помощница Арахамии упала и потеряла сознание: депутаты бросились спасать

16 декабря 2021, 17:39

Алена Зель является помощницей на общественных началах главы фракции Слуга народа Давида Арахамии.

Верховная рада / скриншот

В кулуарах Верховной Рады помощница на общественных началах главы фракции Слуга народа Давида Арахамии упала в обморок. Ей тут же попытались оказать помощь несколько депутатов.

Как сообщает PavlovskyNEWS в Telegram, девушке стало плохо и она рухнула в коридоре.

Что произошло

Согласно сообщению журналиста, какое-то время девушка сидела с признаками усталости, а потом внезапно упала на пол. Почти сразу к ней на помощь пришел глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий и предложил напоить девушку сладким чаем.

Девушка довольно быстро пришла в сознание и самостоятельно направилась в медицинский пункт Рады.

Позже журналисты узнали, что девушку зовут Алена Зель и она является помощницей на общественных началах главы фракции Слуга народа Давида Арахамии.

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Ранее сообщали, что в зале Киевского городского совета произошла потасовка, вероятными участниками которой были депутаты Киевсовета.

Депутат от фракции Слуга народа Владислав Трубицын попытался устроить драку.

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Верховная Рада Давид Арахамия
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