В Раде помощница Арахамии упала и потеряла сознание: депутаты бросились спасать

Алена Зель является помощницей на общественных началах главы фракции Слуга народа Давида Арахамии.
В кулуарах Верховной Рады помощница на общественных началах главы фракции Слуга народа Давида Арахамии упала в обморок. Ей тут же попытались оказать помощь несколько депутатов.
Как сообщает PavlovskyNEWS в Telegram, девушке стало плохо и она рухнула в коридоре.
Что произошло
Согласно сообщению журналиста, какое-то время девушка сидела с признаками усталости, а потом внезапно упала на пол. Почти сразу к ней на помощь пришел глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий и предложил напоить девушку сладким чаем.
Девушка довольно быстро пришла в сознание и самостоятельно направилась в медицинский пункт Рады.
Позже журналисты узнали, что девушку зовут Алена Зель и она является помощницей на общественных началах главы фракции Слуга народа Давида Арахамии.
Ранее сообщали, что в зале Киевского городского совета произошла потасовка, вероятными участниками которой были депутаты Киевсовета.
Депутат от фракции Слуга народа Владислав Трубицын попытался устроить драку.
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