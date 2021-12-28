В Раде предложили сделать воинский учет для женщин добровольным

Воинский учет / Фото president.gov.ua

Депутаты от Слуги народа внесли в Верховную Раду законопроект, который предлагает ввести воинский учет для женщин на добровольной основе.

Законопроект № 6482 вносит изменения в закон о воинской обязанности и военной службе. Его в парламент внесли почти 60 нардепов.

Среди них и Максим Бужанский, с своем Facebook он написал, что документ предлагает сделать добровольным учет для всех женщин, кроме медиков.

Как пояснил нардеп, он и еще 58 депутатов от Слуги народа и других фракций внесли в Раду законопроект. Документ предлагает постановку на воинский учет женщин только в добровольном порядке.

"Извините, дорогие женщины, все, что могу сказать по поводу этой инициативы чиновников из Минобороны", - написал нардеп.

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Текст законопроекта пока не опубликовали.

Военный учет для женщин

В Украине вступил в силу новый приказ Министерства обороны. В нем утвержден перечень отраслей и профессий для женщин, обязанных стать на военный учет.

Речь идет о работницах, занятых в 35 сферах деятельности, которые охватывают почти весь спектр рынка труда - от общественного питания до банковского дела.

Без военного билета женщины не смогут трудоустроиться. А если работодатель закроет на это глаза, то получит солидный штраф - от 5100 до 8500 грн.

Позже в Минобороны объяснили, что указ издан во исполнение изменений в закон о воинской обязанности и военной службе от 30 марта 2021 года.

Теперь женщины указанных в приказе профессий и специальностей будут обязаны встать на воинский учет, если они пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и имеют возраст от 18 до 60 лет.

В то же время в Минобороны пока не сообщили, в течение какого времени женщины должны встать на учет в военкомате.

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