УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

В Раде предложили сделать воинский учет для женщин добровольным

28 декабря 2021, 20:25

Документ предлагает постановку на воинский учет женщин только в добровольном порядке.

военные, воинский учет
Воинский учет / Фото president.gov.ua

Депутаты от Слуги народа внесли в Верховную Раду законопроект, который предлагает ввести воинский учет для женщин на добровольной основе.

Законопроект № 6482 вносит изменения в закон о воинской обязанности и военной службе. Его в парламент внесли почти 60 нардепов.

Среди них и Максим Бужанский, с своем Facebook он написал, что документ предлагает сделать добровольным учет для всех женщин, кроме медиков.

Как пояснил нардеп, он и еще 58 депутатов от Слуги народа и других фракций внесли в Раду законопроект. Документ предлагает постановку на воинский учет женщин только в добровольном порядке.

"Извините, дорогие женщины, все, что могу сказать по поводу этой инициативы чиновников из Минобороны", - написал нардеп.

Реклама

Текст законопроекта пока не опубликовали.

Военный учет для женщин

В Украине вступил в силу новый приказ Министерства обороны. В нем утвержден перечень отраслей и профессий для женщин, обязанных стать на военный учет.

Речь идет о работницах, занятых в 35 сферах деятельности, которые охватывают почти весь спектр рынка труда - от общественного питания до банковского дела.

Без военного билета женщины не смогут трудоустроиться. А если работодатель закроет на это глаза, то получит солидный штраф - от 5100 до 8500 грн.

Позже в Минобороны объяснили, что указ издан во исполнение изменений в закон о воинской обязанности и военной службе от 30 марта 2021 года.

Теперь женщины указанных в приказе профессий и специальностей будут обязаны встать на воинский учет, если они пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и имеют возраст от 18 до 60 лет.

В то же время в Минобороны пока не сообщили, в течение какого времени женщины должны встать на учет в военкомате.

Читайте такжеВ Украине требуют отменить воинский учет для женщин: Зеленский должен рассмотреть петицию

Читайте также:

viber
ВСУ Верховная Рада воинский учет
Сейчас вы просматриваете новость «В Раде предложили сделать воинский учет для женщин добровольным». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп Таро на неделю 27 декабря - 2 января 2022: Львам – важные решения, Ракам – деньги, Козерогам – сожаленияГороскоп Таро на неделю 27 декабря - 2 января 2022: Львам – важные решения, Ракам – деньги, Козерогам – сожаления Приметы на 27 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 27 декабря: что нельзя делать и как не попасть в беду Самый красивый голубой новогодний маникюр 2022, который растопит все сердцаСамый красивый голубой новогодний маникюр 2022, который растопит все сердца Ани Лорак поразила внешним видом с женой пресс-секретаря ПутинаАни Лорак поразила внешним видом с женой пресс-секретаря Путина Vodafone повысил тарифы: абоненты узнали новую ценуVodafone повысил тарифы: абоненты узнали новую цену
20:25

В Раде предложили сделать воинский учет для женщин добровольным

20:04

Приметы на 29 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:01

Учился ездить на "автомате" – управлять "механикой" нельзя: в Украине будут выдавать новые праваВидео

20:00

Цены на газ и отопление для населения: повышение уже неизбежно

19:41

Директор Одесского зоопарка нарядился тигром и покушался на женщин: странное видеоВидео

Реклама
19:30

"Заканчиваются мужчины" и "призыв женщин": почему это не смешномнение

19:22

В Италии 80-летний мужчина зверски убил жену-украинкуВидео

19:05

Пик зимних холодов и остановка импорта: Украине весной грозят проблемы с газомВидео

18:40

Бегал голым по морозу, а полиция проехала мимо: под Мариуполем замерз мужчина

18:31

Новая мечта, яркий роман и карьерный рост: гороскоп на январь 2022 года для РыбВидео

18:28

Netflix ответили за оскорбление украинок перед Министром культуры Александром Ткаченко

18:07

Успех в карьере и деньгах: знаки, которые достигнут финансового процветания в Новый год 2022

18:01

В суд через Дію: в государственном приложении появилась новая функцияВидео

17:53

Никто не выжил: в США разбился пассажирский самолетВидео

17:25

В Украине взлетят цены на газ: поставщики опубликовали новые тарифы на январьВидео

17:24

У 84-летнего Джека Николсона деменция: "Доживает свои последние грустные дни"

17:22

Если бы политиков не было: Гордон возглавил президентский рейтинг среди известных личностей

17:17

Заседание СНБО перенесли: когда состоитсяВидео

17:09

Скандальный священник из Полтавы вызвал недоумение у общества постом о непогодеВидео

16:49

Звездные тренеры шоу Голос країни-12 спели Щедрик в новогодней промо-кампанииВидео

Реклама
16:43

Вкуснейший салат на Новый год 2022 Тигренок: готовить всего 20 минутВидео

16:33

Автомобиль разнесло вдребезги: в ужасном ДТП в Словакии разбились двое украинцев

16:31

"На грани закрытия": украинские хлебозаводы предупреждают о перебоях с поставками хлебаВидео

16:28

Отбор газа из ПХГ ниже, чем в прошлом году: Украина в отопительный сезон потратила более 25% топливаВидео

16:10

В Кабмине рассказали, когда выдадут "тысячу Зеленского" без смартфона, и что делать, если нет NFCВидео

15:54

Мокрый снег и дождь: синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь в УкраинеВидео

15:39

Как заставить каланхоэ обильно цвести в домашних условиях - простые хитрости

15:38

"Ты виноват лишь в том, что хочется мне есть!" Как маленькая, но гордая столовая победила Фонд госимущества актуально

15:27

В Киеве зарегистрировали новые случаи Омикрона: власти резко ужесточают карантинВидео

15:27

Новолуние в январе 2022: что нужно делать, чтобы не привлечь в дом беду и несчастье

15:14

Штамм коронавируса Омикрон может не обнаруживаться ПЦР-тестами: как его определитьВидео

14:51

В Минобороны ответили на петицию против воинского учета для женщинВидео

14:25

"Новая почта" вводит новые тарифы и услуги с 1 января: что изменитсяВидео

14:16

Самый красивый голубой новогодний маникюр 2022, который растопит все сердцаФото

14:10

Звезда Сватов Анна Кошмал восхитила Сеть идеальными формами в соблазнительном нижнем белье

13:51

Воинский учет для женщин: Минобороны планирует перевести процесс в онлайн

13:44

"Большая стройка" отремонтирует трассу М-14 между Одессой, Николаевом и Херсоном

13:43

"Когда уже все подшофе": Жириновский призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь

13:00

Гороскоп на завтра 29 декабря 2021: Львам – интриги, Козерогам – сплетни, Рыбам – проверка на прочностьВидео

12:59

Требования РФ – историческое унижение США и НАТО: Украина ожидает провала сделки Вашингтона и МосквыВидео

Реклама
12:47

Клуб УПЛ оштрафовали за интервью на русском языке

12:39

Рэп-исполнительницу Alyona Alyona ограбили в киевском метро

12:02

На Одесчине маршрутка с пассажирами вылетела на встречку и врезалась в BMW: много пострадавших

11:44

В РФ заявили, что готовы применить войско для "защиты своих граждан" за границей

11:34

Роман Цимбалюк. Русские предлагают вешать украинцев на фонарях, но они не нацистыВидеоблоги

11:29

Замминистра образования Гарбарука уволили после скандала с откровенным нарядом его помощницы

11:27

Под Новый год 2022 цены на такси вырастут до небес: во сколько обойдется поездка

11:20

Цены на грибы в Украине взвинтили до неприличной отметки: где шампиньоны самые дорогиеВидео

11:17

Укладывали асфальт на лед: в Одесской области дорожники ремонтировали трассу во время снегопадаВидео

10:45

Михаил Поплавский в канун Нового года заверил украинцев: "Щастя є!"ФотоВидео актуально

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять