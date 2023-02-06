В России верблюд до смерти забил ударившего его россиянина

Старая поговорка "У верблюда два горба, потому что жизнь - борьба" получила новое подтверждение в стране-агрессоре, РФ, где такое животное растерзало ударившего его россиянина.
В очередном медвежьем углу, на охотничьей базе неподалеку от села Приозерка (Омская область) охранник почему-то решил ударить двугорбого верблюда - прямо по морде. Гордый "корабль пустыни" не стерпел такого обращения и немедленно набросился на грубияна. И в считанные верблюд расправился с обидчиков - весьма жестоко и кроваво.
Как пишут в тамошних соцсетях, хам, который ударил верблюда, умер на месте от полученных травм.
Видео инцидента категории 18+ Вы можете посмотреть полностью в Telegram-канале "Главреда".
Напомним, несколько лет назад в другой российской глухомани произошел леденящий душу инцидент. В Иркутской области прокуратура прислала в полицию запрос о возбуждении уголовного дела из-за ритуального сожжения шаманами пяти верблюдов – "ради укрепления России".
Причем тогда же руководитель причастной к инциденту организации шаманов "Вечно синее небо" Артур Цыбиков гордо заявлял журналистам, что готов понести наказание, если его действия признают преступлением.
Впрочем, похожими, хоть и менее людоедскими выходками, жители страны-агрессора отличались довольно часто. Примерно тогда же пенсионерки из "Отрядов Путина" гневно сожгли портрет американского дипломата Курта Волкера, а также фото медиапредпринимателя Павла Дурова.
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