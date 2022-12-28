Русские вояки-забияки даже не доехали до фронта и устроили пьяную разборку между собой.

В российской глубинке пьяный сержант до смерти забил капитана / коллаж фото https://ua.depositphotos.com

В российской глубинке, в Челябинской области (в районе Уральских гор) страны-агрессора, России, пьяный военнослужащий армии оккупантов до смерти забил командира. Об этом сообщают российские СМИ.

Инцидент произошел еще 23 декабря. Якобы нетрезвый старший сержант напал на капитана − прямо в купе штабного вагона воинского поезда в районе станции Мисяш.

Как пишут журналисты, что оба военнослужащих были призваны по мобилизации. От полученных травм офицер скончался на месте.

По факту происшествия возбудили уголовное дело. Старшему сержанту грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.

28 декабря Магнитогорский гарнизонный военный суд заключил его под стражу на два месяца.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новошахтинске, который находится в 20 км от границы с Украиной, неизвестный в камуфляже и балаклаве стрелял из пулемета в полицейских, которые прочесывали местность в поисках пропавшей женщины.

В результате 27-летний сержант был ранен, его госпитализировали. Telegram-каналы писали, что это был дезертир.

До того стало известно - с территории Херсонской области у оккупированный РФ Крым прорвалась вооруженная банда российских военных-дезертиров.

О группе из 13 сбежавших российских военных рассказала глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

Она также показала ориентировку на членов банды военных РФ. Согласно ориентировке, военнослужащие самовольно покинули Херсонскую область и находятся на территории Крыма.

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