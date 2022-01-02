В России выдвинули США новый ультиматум из-за Украины

В МИД РФ поставили ультиматум США / Reuters

В Министерстве иностранных дел России заявили о том, что вопрос установления на Донбассе мира "удаляется на неопределенный срок".

Об этом ТАСС рассказал заместитель главы МИД Андрей Руденко. Он обвинил Киев в отказе сесть за стол переговоров с главарями марионеточных "ДНР" и "ЛНР".

По его словам, в РФ надеются на США, якобы они смогут "повлиять" на Украину в этом вопросе.

Представитель МИД РФ назвал "краеугольным камнем" начало прямого диалога Киева с главарями террористов на Донбассе.

"Очевидно, что попытки обойти это требование, в том числе за счет объявления России стороной конфликта, приписывания ей определенных обязательств по Минским договоренностям, никак ими не предусмотренных, еще больше загоняют ситуацию в тупик, тем самым на неопределенный срок удаляются перспективы восстановления мира", - добавил Руденко.

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Ультиматум России

Россия в середине декабря передала США проекты "договора о гарантиях безопасности" и "соглашения о мерах обеспечения безопасности" РФ и государств-членов НАТО. Россияне потребовали отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР, в частности Украины.

В РФ также ждали срочного ответа от США насчет этого вопроса и предположили, что Штаты будут затягивать процесс. Позже стало известно, что они рассчитывают получить его уже в январе.

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