В Ровно машинист поезда спас жизни пассажиров, едва не лишившись своей

В Ровно поезд протаранил фуру на железнодорожном переезде / Нацполиция

В Ровно поезд протаранил фуру на железнодорожном переезде, однако ценой собственного здоровья машинист не допустил переворачивания поезда.

Машинист Александр Назаренко, спасший десятки пассажиров поезда № 43 Киев – Ивано-Франковск от гибели, до сих пор находится в реанимации, сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Избежать столкновения не удалось

Инцидент произошел 3 февраля около часа ночи в городе Дубно. Пассажирский поезд № 43 Киев – Ивано-Франковск столкнулся с грузовиком. По данным правоохранительных органов, водитель грузовика проигнорировал звуковую сигнализацию, обошел шлагбаумы и выехал на железнодорожный переезд, к которому приближался пассажирский поезд.

Машинист поезда применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

Уже двигает конечностями и дышит сам

Машинист Александр Назаренко до сих пор остается в реанимации больницы города Ровно. Восстанавливается после операции – двигает конечностями и дышит самостоятельно. В больницу он попал с травмами позвоночника, ранениями лица и ушибами грудной клетки и головы. Его доставили в реанимацию.

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"Многие не поняли, что были в шаге от трагедии"

Пассажирка того злосчастного рейса в Соцсетях поблагодарила Александра за спасенные жизни - женщина ехала в поезде с друзьями и детьми.

"Очень хочу поблагодарить человека, который в критической ситуации действовал максимально эффективно, правильно, и благодаря этому люди остались живы и невредимы. Чего, к сожалению, не скажешь, о самом Герое – потому что для меня он Герой… Его жизнь не будет такой, как раньше… Спасибо тебе, друг, большое спасибо!", - написала Анна.

Машиниста-героя благодарят в Сети / facebook.com / anna.lebedeva.1428

Также она отметила, что машинист действовал быстро и четко, насколько это было возможно.

"Проводница рассказала, что он действовал максимально эффективно, быстро сориентировался в ситуации и потому поезд не сошел с рельсов. Многие не поняли, что были в шаге от трагедии. В отличие от одного", - написала девушка.

Ранее сообщалось, что в Сумах сотрудники правоохранительных органов разыскали и задержали мужчину, который заявил о минировании поезда Ужгород – Лисичанск. Взрывотехники обследовали поезд и территорию, однако взрывчатых веществ не обнаружили. Сообщившему о ложном минировании грозит от 2 до 6 лет тюрьмы.

Также мы писали, что в Ивано-Франковской области под поезд попал легковой автомобиль. Для водителя авто и его пассажирки это столкновение стало смертельным – они погибли на месте происшествия.