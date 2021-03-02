В Ровно школьница наглоталась парацетамола и загремела в реанимацию / УНИАН

В Ровно 11-летняя девочка попала в реанимацию с отравлением после того, как приняла 40 таблеток парацетамола.

Как сообщает полиция Ровенской области, инцидент произошел 28 февраля. Причиной подобного поступка девочки правоохранители называют "недоразумения на бытовой почве", однако отмечают, что в семье ребенка конфликтов не возникало.

Также правоохранители утверждают, что "ни в каких группах в соцсетях девочка не участвовала" (имеются ввиду, очевидно, т.н."группы смерти"). На данный момент медики оценивают состояние ребенка как удовлетворительное и обнадеживают отсутствием угрозы для жизни.

Полиция открыла уголовное производство по статье о доведении до покушения на самоубийство, совершенное в отношении несовершеннолетнего. Продолжается тщательная проверка.

Отравление таблетками - о чем сообщалось ранее: