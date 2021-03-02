В Ровно школьница наглоталась парацетамола и загремела в реанимацию

Причиной подобного поступка девочки правоохранители называют "недоразумения на бытовой почве", однако отмечают, что в семье ребенка конфликтов не возникало.
В Ровно 11-летняя девочка попала в реанимацию с отравлением после того, как приняла 40 таблеток парацетамола.
Как сообщает полиция Ровенской области, инцидент произошел 28 февраля. Причиной подобного поступка девочки правоохранители называют "недоразумения на бытовой почве", однако отмечают, что в семье ребенка конфликтов не возникало.
Также правоохранители утверждают, что "ни в каких группах в соцсетях девочка не участвовала" (имеются ввиду, очевидно, т.н."группы смерти"). На данный момент медики оценивают состояние ребенка как удовлетворительное и обнадеживают отсутствием угрозы для жизни.
Полиция открыла уголовное производство по статье о доведении до покушения на самоубийство, совершенное в отношении несовершеннолетнего. Продолжается тщательная проверка.
Отравление таблетками - о чем сообщалось ранее:
- В Киевской области в Боярке в академическом лицее Гармония две ученицы лицея отравились неизвестным веществом, одна из них умерла, другая - находится в больнице.
- В Сумах две 16-летние школьницы отравились таблетками, которыми наглотались в квартире. Подростки были госпитализированы в областную детскую больницу.
- Ужасный челлендж из Tik-Tok, в котором детей просят выпить много таблеток дротаверина и "посмотреть, что будет", добрался до Киева - в клинику Охматдет доставили 15-летнего киевлянина, который также наглотался таблеток.