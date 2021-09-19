В ряде городов Украины открылись участки для голосования на российских выборах

Участки открыли в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.
Посольство России в Украине сообщило об открытии избирательных участков для голосования на выборах в Госдуму РФ. Отмечается, что участки начали работу в воскресенье, 19 сентября, в 8 часов утра.
По данным россиян, избирательные участки в Украине открыли в посольстве России в Киеве и генеральных консульствах во Львове, Одессе и Харькове. На этих участках посольство страны-агрессора предлагает проголосовать на выборах депутатов Госдумы РФ.
Также ведомство опубликовало фото с участков.
Независимые наблюдатели и СМИ сообщают о многочисленных нарушениях. В частности – об исчезновениях и "вбросах" бюллетеней.
Кроме того, власти& блокируют работу сервиса "Умное голосование", созданного командой российского оппозиционера Алексея Навального для организованного голосования за альтернативных кандидатов на выборах в Госдуму РФ.
Выборы в Госдуму РФ:
- В пятницу, 17 сентября, в России стартовали выборы депутатов в Государственную думу (нижней палаты парламента), губернаторов, депутатов регионального и городского уровней. Они продлятся три дня.
- По данным СБУ, перед выборами в Госдуму в ОРДЛО начали массово выдавать жителям российские паспорта — так Кремль пытается обеспечить явку на выборы на фоне недоверия к избирательному процессу в РФ и падения рейтинга правящей партии.
- В Европейском парламенте призывают ЕС быть готовым не признавать выборы в Госдуму РФ. Это будет в том случае, если парламентские выборы 2021 года в России будут признаны мошенническими и такими, которые были проведены с нарушением демократических принципов и международного права.