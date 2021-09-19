В ряде городов Украины открылись участки для голосования на российских выборах

В Киеве открылись участки для россиян / Посольство России в Украине

Посольство России в Украине сообщило об открытии избирательных участков для голосования на выборах в Госдуму РФ. Отмечается, что участки начали работу в воскресенье, 19 сентября, в 8 часов утра.

По данным россиян, избирательные участки в Украине открыли в посольстве России в Киеве и генеральных консульствах во Львове, Одессе и Харькове. На этих участках посольство страны-агрессора предлагает проголосовать на выборах депутатов Госдумы РФ.

Также ведомство опубликовало фото с участков.

Фото: Посольство России в Украине

Независимые наблюдатели и СМИ сообщают о многочисленных нарушениях. В частности – об исчезновениях и "вбросах" бюллетеней.

Кроме того, власти& блокируют работу сервиса "Умное голосование", созданного командой российского оппозиционера Алексея Навального для организованного голосования за альтернативных кандидатов на выборах в Госдуму РФ.

Выборы в Госдуму РФ: