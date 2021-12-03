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В школе под Киевом 8 учениц отравились антисептиком, который нашли на свалке

3 декабря 2021, 19:55
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Подростки попросту разлили на парту жидкость с резким запахом спирта.

Девочки разлили антисептик на парту / НПУ

В одной из школ Вышгородского района близ Киева прямо во время уроков случился ужасный инцидент. У восьми школьниц резко ухудшилось самочувствие. К ним пришлось вызывать "скорую". В итоге выяснилось, что девочки отравились.

Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области, около 16:00 двое восьмиклассников нашли на свалке бутылочки с жидкостью. Ничего не заподозрив они принесли их в класс.

Затем им вздумалось перелить жидкость в другую емкость, во время чего она и разлились на парту. В классе поднялся резкий запах спирта.

Медики оказали им первую помощь и отправили домой. Отмечается, что жизни школьниц ничего не угрожает.

А полиция выяснила, что ученицы отравились антисептиком.

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Напомним, в феврале 2021 года в Киевской области в Боярке в академическом лицее Гармония две ученицы лицея отравились неизвестным веществом, одна из них умерла, другая - попала в больницу.

Согласно оперативным данным, две ученицы 7-го класса приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились.

Также ранее Сумах две 16-летние школьницы также отравились таблетками. Подростки были госпитализированы в областную детскую больницу.

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