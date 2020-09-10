УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Слуге народа прокомментировали инспекцию боевиков и ОБСЕ на Донбассе

10 сентября 2020, 09:32

В президентской партии решили высказаться насчет скандальной и нашумевшей инспекции позиций ВСУ в районе поселка Шумы.

ВСУ, боец
В Слуге народа прокомментировали инспекцию боевиков и ОБСЕ / УНИАН

Проведение совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы на Донбассе – это одноразовая акция верификации.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал нардеп из фракции Слуга народа (политсила президента Владимира Зеленского) Богдан Яременко.

"В присутствии представителя миссии ОБСЕ представитель СЦКК (Совместный центр по контролю и координации) приблизится к нашим позициям на расстояние, которое позволит рассмотреть их в бинокль. Одновременно это будет делать и наш представитель в отношении российских позиций", – написал он.

По мнению Яременко, такие действия отнюдь не означают признание официальным Киевом группировки боевиков "ДНР".

"Похоже, что вся провокация задумывалась именно для того, чтобы заставить Украину работать с ОРДЛО. Не получилось. СЦКК структура украинско-российская. И мы понимаем, что наши позиции в бинокль будет разглядывать российский генерал, а не донецкий шахтер. Хотя почти наверняка российская пропаганда будет убеждать "народ ДНР" в обратном", ‒ отметил нардеп.

Напомним, ранее Главред сообщал:

  • Руководитель украинской делегации ТКГ в Минске Леонид Кравчук сообщил, что инспектирование украинских позиций вблизи Шумов состоится в четверг, 10 сентября 2020 года. Участвовать в инспектировании будут представители Украины, ОБСЕ и боевики из группировки "ДНР".
  • Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля.

новости Украины ДНР Богдан Яременко война на Донбассе
Сейчас вы просматриваете новость «В Слуге народа прокомментировали инспекцию боевиков и ОБСЕ на Донбассе». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

10:11
Резников рассказал о судьбе жителей Донбасса с российскими паспортами
10:02
Если белорусы провалят революцию, им на горло наступит путинский сапог мнение
09:59
Навальный пришел в сознание: первые подробности
09:52
"Белорусы не хотят российской "демократии": Зеленский оценил бунт против Лукашенко Видео
09:32
В Слуге народа прокомментировали инспекцию боевиков и ОБСЕ на Донбассе
09:21
Коронавирус в Киеве 10 сентября: Covid-19 за сутки нашли еще у почти 300 жителей Видео
08:59
Парубий похвастался разгромом украинцами "вечно жадных московитов"
08:53
Коронавирус в Украине перешагнул отметку в 145 тысяч зараженных Видео
08:39
Экс-глава ОП Богдан заявил, что выехал из Украины Видео
08:33
Лукашенковский театр абсурда: как задержание Колесниковой повлияет на протесты мнение
08:26
Кипр заблокировал антибелорусские санкции ЕС: стала известна причина
07:58
Секретарь СНБО Данилов поддержал двуязычие в Украине Видео
07:45
Гороскоп для всех на 10 сентября: огненные проблемы и школа мужества Видео
07:33
Помпео назвал возможных организаторов отравления Навального Видео
07:12
Закон об удаленной работе: к чему готовиться украинцам
07:00
Богдан рассказал о договоренностях Ермака с Россией Видео
06:53
Москва готовит к встрече с Лукашенко "подарок" мнение
06:31
Эксперт оценил вероятность встречи Зеленского и Путина по Донбассу Видео
06:02
Усекновение главы Иоанна Предтечи: почему празднуют без ножей и красных плодов
05:28
Врач назвал неожиданную причину резкого скачка заболеваемости COVID-19 Видео
05:05
В Украине обнаружили первый случай заражения опасной лихорадкой из Европы
04:41
Астролог сказал, кто получит роскошный "подарок"
04:09
Расследование в тупике: в РФ назвали заказчика отравления Навального Видео
04:08
Ученые назвали неожиданную пользу ношения маски Видео
03:24
"Как порно": Вики Одинцова без трусов засветила голую грудь
02:47
Эксперты спрогнозировали курс доллара на ближайшую неделю
02:15
Гороскоп всех знаков Зодиака на 11 сентября: отличный шанс и сексуальность на высоте Видео
01:34
"Как ключ в смазанный замок": эксперты описали самый качественный секс
00:55
В Кабмине рассказали, когда Украина получит новый транш от МВФ Видео
00:21
Ученые рассказали, какой популярный продукт опасен при диабете
09 сентября, среда
23:55
Кравчук поведал, кто будет инспектировать позиции ООС возле Шумов
23:46
Эпидемиолог объяснил, почему не стоит выделять миллиарды из "коронавирусного фонда" на образование
23:28
Оппозиционерка Колесникова ошарашила заявлением о действиях силовиков
22:58
В МИД Украины назвали главную опасность союза Беларуси и России
22:27
В Минске силовики повязали женщин на акции в поддержку Колесниковой Фото
22:22
На Закарпатье разбойники напали на кассу и унесли крупную сумму – журналист
22:02
Коронавирус в Украине за сутки заразил еще более 2,5 тыс. и убил почти полсотни людей Видео
21:50
"Украина – мощный вызов": экс-член ЕП объяснила, почему Лукашенко "свирепствует" Видео
21:33
Навальный был отравлен очень сильным видом яда - СМИ Видео
21:30
Украинская блогерша призналась, что потеряла 22 телефона
21:11
Дюна 2020 - дата выхода, актеры и трейлер фильма Видео
21:04
Данилов пояснил, почему не назначили местные выборы в ОРДЛО
20:50
Почему жареное вредно есть: названы три причины
20:49
В Черновцах женщина не поняла учебник по украинскому и вызвала полицию
20:35
"Уйдите из нашего дома": в СНБО пригрозили Путину "другими вариантами"
20:32
Море во сне: о чем говорит такой сон Видео
20:13
Ретроградный Марс 2020 – даты, запреты и советы
20:12
"Пашаев меня подставил": Ефремов высказался о своем адвокате и колонии
20:11
Богдан рассказал, кто сильнее всего влияет на Зеленского Видео
20:03
Ивано-Франковск подал в суд на Кабмин из-за карантина
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять