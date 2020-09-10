В Слуге народа прокомментировали инспекцию боевиков и ОБСЕ на Донбассе

В президентской партии решили высказаться насчет скандальной и нашумевшей инспекции позиций ВСУ в районе поселка Шумы.
Проведение совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы на Донбассе – это одноразовая акция верификации.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал нардеп из фракции Слуга народа (политсила президента Владимира Зеленского) Богдан Яременко.
"В присутствии представителя миссии ОБСЕ представитель СЦКК (Совместный центр по контролю и координации) приблизится к нашим позициям на расстояние, которое позволит рассмотреть их в бинокль. Одновременно это будет делать и наш представитель в отношении российских позиций", – написал он.
По мнению Яременко, такие действия отнюдь не означают признание официальным Киевом группировки боевиков "ДНР".
"Похоже, что вся провокация задумывалась именно для того, чтобы заставить Украину работать с ОРДЛО. Не получилось. СЦКК структура украинско-российская. И мы понимаем, что наши позиции в бинокль будет разглядывать российский генерал, а не донецкий шахтер. Хотя почти наверняка российская пропаганда будет убеждать "народ ДНР" в обратном", ‒ отметил нардеп.
Напомним, ранее Главред сообщал:
- Руководитель украинской делегации ТКГ в Минске Леонид Кравчук сообщил, что инспектирование украинских позиций вблизи Шумов состоится в четверг, 10 сентября 2020 года. Участвовать в инспектировании будут представители Украины, ОБСЕ и боевики из группировки "ДНР".
- Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля.