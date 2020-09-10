В Слуге народа прокомментировали инспекцию боевиков и ОБСЕ на Донбассе

В Слуге народа прокомментировали инспекцию боевиков и ОБСЕ / УНИАН

Проведение совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы на Донбассе – это одноразовая акция верификации.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал нардеп из фракции Слуга народа (политсила президента Владимира Зеленского) Богдан Яременко.

"В присутствии представителя миссии ОБСЕ представитель СЦКК (Совместный центр по контролю и координации) приблизится к нашим позициям на расстояние, которое позволит рассмотреть их в бинокль. Одновременно это будет делать и наш представитель в отношении российских позиций", – написал он.

По мнению Яременко, такие действия отнюдь не означают признание официальным Киевом группировки боевиков "ДНР".

"Похоже, что вся провокация задумывалась именно для того, чтобы заставить Украину работать с ОРДЛО. Не получилось. СЦКК структура украинско-российская. И мы понимаем, что наши позиции в бинокль будет разглядывать российский генерал, а не донецкий шахтер. Хотя почти наверняка российская пропаганда будет убеждать "народ ДНР" в обратном", ‒ отметил нардеп.

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