В Слуге народа рассказали, сколько украинцев приняли участие в опросе Зеленского

Финансировался опрос партией Слуга народа, а организовывался компанией Зе медиа.
Во всеукраинском опросе, инициированным президентом Украины Владимиром Зеленским, приняло участие около 5 миллионов украинцев.
"Что касается количества людей, которые приняли участие, то это приблизительно половина тех, кто проголосовал в день выборов. То есть до 5 миллионов граждан приняли участие в этом опросе", – сказал на брифинге глава партии Слуга народа Александр Корниенко.
Он напомнил, что финансировался опрос партией Слуга народа, а организовывался компанией Зе медиа, у которой "есть полная аккредитация и возможности проводить социологические исследования".
Читайте такжеРазумков пояснил, почему проигнорировал опрос Зеленского
"Ее учредителем является профессиональный социолог. С этой компанией мы работаем уже не первый раз, мы работали с ними и на парламентских выборах. Они согласились организовать этот опрос, организовать волонтеров-интервьюеров, логистику и так далее", – уточнил Корниенко.
Политик подчеркнул: поскольку партия Слуга народа отказалась от государственного финансирования, то выделенные на опрос средства – это спонсорская помощь доноров партии.
"Они представляют малый и средний бизнес, их больше 300 за последнее время, наверное, было. И в отчете НАПК, когда мы его подадим, на все эти вопросы можно будет получить ответы", – сказал он.
Отметим, согласно данным Центральной избирательной комиссии Украины на местных выборах в воскресенье, 25 октября, явка избирателей составила 36,88%. Всего в стране имеют права голоса около 28 млн, при этом почти 3 млн украинцев живут за границей. Так, в стране отдали свой голос на местных выборах примерно 9,5 млн человек. Получается, что в опросе "5 вопросов от президента", принял участие почти каждый второй избиратель.
Напомним, партия Слуга народа обнародовала результат всеукраинского опроса, по итогам обработки 74% анкет.
Как проголосовали украинцы в опросе "5 вопросов от президента":
- Пожизненное за коррупцию. За — 82,97%, против — 13,8%
- Свободная экономическая зона на Донбассе. За — 46,70%, против — 46,4%
- Уменьшить количество депутатов. За — 89,60%, против — 7,1%
- Легализовать медицинский каннабис. За — 64,88%, против — 29,5%
- Будапештский меморандум. За — 74,12%, против — 17,2%.
Выборы 2020 в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Ранее президент уже поинтересовался у граждан, как они относятся к созданию на Донбассе свободной экономической зоны.
- Также в Слуге народа отреагировали на результаты опроса Зеленского по Донбассу. В партии Владимира Зеленского пока не уверены в целесообразности создания свободной экономической зоны на Донбассе.