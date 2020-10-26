В Слуге народа рассказали, сколько украинцев приняли участие в опросе Зеленского

Сколько украинцев приняло участие в опросе Зеленского / УНИАН

Во всеукраинском опросе, инициированным президентом Украины Владимиром Зеленским​, приняло участие около 5 миллионов украинцев.

"Что касается количества людей, которые приняли участие, то это приблизительно половина тех, кто проголосовал в день выборов. То есть до 5 миллионов граждан приняли участие в этом опросе", – сказал на брифинге глава партии Слуга народа Александр Корниенко.

Он напомнил, что финансировался опрос партией Слуга народа, а организовывался компанией Зе медиа, у которой "есть полная аккредитация и возможности проводить социологические исследования".

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"Ее учредителем является профессиональный социолог. С этой компанией мы работаем уже не первый раз, мы работали с ними и на парламентских выборах. Они согласились организовать этот опрос, организовать волонтеров-интервьюеров, логистику и так далее", – уточнил Корниенко.

Политик подчеркнул: поскольку партия Слуга народа отказалась от государственного финансирования, то выделенные на опрос средства – это спонсорская помощь доноров партии.

"Они представляют малый и средний бизнес, их больше 300 за последнее время, наверное, было. И в отчете НАПК, когда мы его подадим, на все эти вопросы можно будет получить ответы", – сказал он.

Отметим, согласно данным Центральной избирательной комиссии Украины на местных выборах в воскресенье, 25 октября, явка избирателей составила 36,88%.​ Всего в стране имеют права голоса около 28 млн, при этом почти 3 млн украинцев живут за границей. Так, в стране отдали свой голос на местных выборах примерно 9,5 млн человек. Получается, что в опросе "5 вопросов от президента",​ принял участие почти каждый второй избиратель.

Напомним, партия Слуга народа обнародовала результат всеукраинского опроса, по итогам обработки 74% анкет.

Как проголосовали украинцы в опросе "5 вопросов от президента":

Пожизненное за коррупцию. За — 82,97%, против — 13,8%

Свободная экономическая зона на Донбассе. За — 46,70%, против — 46,4%

Уменьшить количество депутатов. За — 89,60%, против — 7,1%

Легализовать медицинский каннабис. За — 64,88%, против — 29,5%

Будапештский меморандум. За — 74,12%, против — 17,2%.

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