В ЦИК оправдались за отсутствие информации о явке избирателей

В ведомстве рассказали, когда стоит ждать информации о явке.
Окончательную официальную информацию по явке избирателей ЦИК сможет обнародовать только после окончания голосования.
"Центральная избирательная комиссия не уполномочена получать оперативную информацию о явке избирателей на местных выборах в день голосования", - говорится в сообщении ЦИК.
Отмечается, что городские, районные в городе, сельские, поселковые избирательные комиссии передают данные по явке на момент окончания голосования соответствующим органам ведения Государственного реестра избирателей для дальнейшей передачи этой информации в ЦИК.
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Окончательную официальную информацию относительно количества избирателей, которые получили избирательные бюллетени на избирательных участках на момент окончания голосования, ЦИК сможет обнародовать только после ее поступления в комиссию от органов ведения Государственного реестра избирателей и дальнейшей обработки и обобщения.
Местные выборы в Украине-2020
- В воскресенье, 25 октября, на всех украинских территориях, кроме аннексированного Крыма, оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также некоторых контролируемых Киевом районов на Донбассе, проходят местные выборы.
- Украинцам предлагается избрать новых мэров глав ОТГ и депутатов всех уровней. Чтобы избиратели не запутались, в ЦИК решили выдавать гражданам бюллетени разного цвета.
- Избирательные участки, согласно законодательству, закрываются в 20:00 по киевскому времени.
- В пропрезидентской партии уже заявили, что первые результаты голосования могут появиться уже в обед, 26 октября.