В ЦИК оправдались за отсутствие информации о явке избирателей

В ЦИК поведали, когда ждать информации о явке / УНИАН

Окончательную официальную информацию по явке избирателей ЦИК сможет обнародовать только после окончания голосования.

"Центральная избирательная комиссия не уполномочена получать оперативную информацию о явке избирателей на местных выборах в день голосования", - говорится в сообщении ЦИК.

Отмечается, что городские, районные в городе, сельские, поселковые избирательные комиссии передают данные по явке на момент окончания голосования соответствующим органам ведения Государственного реестра избирателей для дальнейшей передачи этой информации в ЦИК.

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Окончательную официальную информацию относительно количества избирателей, которые получили избирательные бюллетени на избирательных участках на момент окончания голосования, ЦИК сможет обнародовать только после ее поступления в комиссию от органов ведения Государственного реестра избирателей и дальнейшей обработки и обобщения.

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