В СНБО допустили компромисс с Россией и назвали "красные линии"

Алексей Данилов / УНИАН

Официальный Киев допускает возможность компромисса с Российской Федерацией. Однако есть ряд условий. Во-первых, такое решение должны одобрить украинцы. Во-вторых, компромисс не должен затрагивать интересов Украины, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Как сказал чиновник на брифинге 14 декабря, идти на уступки в том, что предлагает Россия, Украина не будет, передает УНИАН.

"То, что нам надо ставить точку в этом вопросе, вы знаете, это задача, которую поставил Владимир Александрович [Зеленский], но не за счет наших интересов. Мы не можем уступить свою территорию, мы не можем уступить те вещи, которые зафиксированы в нашей Конституции (о европейской и евроатлантической интеграции, - ред.)", - заявил Данилов.

Он также добавил, что страна-агрессор в требованиях повышает планку. По мнению Данилова, это делается для того, чтобы вызвать другие страны на разговор.

"Общение нужно, но не за счет нашего суверенитета. Компромисс возможен, но важно понимать, что у любого компромисса есть предел, который мы не можем переступить", – сказал секретарь СНБО.

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"Можем ли пойти на какие-то компромиссы? Да, можем! Но эти компромиссы должен воспринять наш народ. Мы не можем бескомпромиссно что-то решать и идти на уступки в том, что на сегодняшний день предлагает Российская Федерация", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО признал, что угроза со стороны РФ есть, она началась в 2014 году, однако ситуация находится под контролем. При этом чиновник добавил, что все может измениться в любой момент.

По его словам, после разговора американского президента Джо Байдена с главой украинского государства Владимиром Зеленским, ситуация со скоплением российской военной мощи, не изменилась.

"Она осталась в том же русле, в том же ключе и осталась на той же стадии", – заявил Данилов.

Как сообщал Главред, 14 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил: если президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин снова проведут разговор, то состоятся и американско-украинские переговоры.

Он подчеркнул, что администрация США за спиной Украины с Путиным ничего решать не будет. По его словам, такая гарантия звучала во время двусторонних контактов на всех уровнях.

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Как сообщал Главред, президент США Джо Байден во время телефонного разговора с украинским лидером 9 декабря поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины, а также заявил, что американская администрация поддерживает нормандский формат. В Белом доме отметили, что "разговор с президентом Зеленским был очень теплым, он продлился около 90 минут".

12 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин могут провести еще одну видеоконференцию. На этот раз речь пойдет исключительно об Украине.

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