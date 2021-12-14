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Вашингтон не будет ничего решать с Путиным за спиной Украины - Кулеба

14 декабря 2021, 12:11
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Если состоится следующий раунд переговоров между американским и российским лидерами, то будет и еще один разговор Байдена и Зеленского.

Кулеба
Дмитрий Кулеба / УНИАН

Если президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин снова проведут разговор, то состоятся и американско-украинские переговоры. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что администрация США за спиной Украины с Путиным ничего решать не будет. По его словам, такая гарантия звучала во время двусторонних контактов на всех уровнях, передает РБК-Украина.

"У меня нет сомнений, что количество и качество контактов между администрацией США и украинской властью, в частности между президентом Зеленским и президентом Байденом, увеличится и это будет регулярно, и администрация США за нашей спиной с Путиным ничего решать не будет", - сказал Кулеба.

"Потому если будет следующий раунд разговора Байдена и Путина, то будет и следующий раунд разговора Байдена и Зеленского", - добавил министр.

Переговоры Байдена и Путина 7 декабря 2021

Во вторник, 7 декабря 2021 года, состоялись переговоры президентов США и России - Джо Байдена и Владимира Путина.

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Онлайн-саммит лидеров США и России длился более двух часов. По результатам переговоров Байдена и Путина Белый дом выпустил короткий релиз.

В частности, у Байдена заявили, что президент США "ясно дал понять, что США и союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации" в Украине со стороны России. Байден также призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

Кроме того президент США заявил, что в случае эскалации в Украине США предоставят Киеву дополнительную военную помощь.

В Белом доме также сообщили, что Байден не давал Путину гарантий, что Украина останется вне НАТО.

Позже советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал на брифинге, что во время разговора глава Белого дома предупредил хозяина Кремля о последствиях вторжения в Украину. На вопрос журналистов о конкретных последствиях, с которыми столкнется РФ, Салливан ответил, что США сегодня "готовы сделать то, что не сделали в 2014 году".

У Путина после переговоров с Байденом заявили, что преобладающее место в разговоре заняла "проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении минских договоренностей". В целом, как отметили в Кремле, разговор был откровенным и содержал деловой характер.

Через день после телефонного разговора с главой РФ президент США заявил, что хочет созвать встречи между союзниками по НАТО и Россией, чтобы обсудить претензии Владимира Путина к трансатлантическому пакту о безопасности.

В каком формате ожидаются такие "встречи" - не уточнялось. Но, по словам Байдена, в ходе них будет рассмотрен вопрос, "смогут ли стороны выработать какое-либо соглашение, касающееся снижения градуса напряжения на восточном фронте".

Байден выразил надежду, что в число участников войдут не только Вашингтон и Москва, но и "по крайней мере четыре основных союзника американцев по НАТО". При этом конкретные страны Байден отказался назвать.

Как сообщал Главред, президент США Джо Байден во время телефонного разговора с украинским лидером 9 декабря поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины, а также заявил, что американская администрация поддерживает нормандский формат. В Белом доме отметили, что "разговор с президентом Зеленским был очень теплым, он продлился около 90 минут".

12 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин могут провести еще одну видеоконференцию. На этот раз речь пойдет исключительно об Украине.

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