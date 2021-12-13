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Сделка Байдена и Путина в обмен на мир в Европе: Илларионов раскрыл опасный для Украины сценарий

13 декабря 2021, 07:25
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Претензии Путина по поводу Украины, Грузии и других государств в администрации Байдена приняли и услышали, считает Андрей Илларионов.

Андрей Илларионов
Байден готов пойти на сделку с Путиным, обменяв безопасность мира и Европы на Украину - Илларионов / УНИАН

В ходе новых переговоров президента США Джо Байдена и хозяина Кремля Владимира Путина произошла попытка нового "мюнхенского сговора", но уже по Украине. Претензии Путина были услышаны и приняты администрацией Байдена. Договоренности Вашингтона и Москвы по данному вопросу предварительно оформлены. Байден видит в этой ситуации возможность сохранения безопасности мира и Европы за счет украинского государства. Об этом заявил экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне Андрей Илларионов.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что диалог Байдена и Путина напоминает ситуацию с "мюнхенским сговором" 1938 года, когда ведущие европейские государства передали Судетскую область Гитлеру, фактически пожертвовав безопасностью Чехословакии якобы во избежание большого военного конфликта.Читайте такжеЗапугивание Украины и сценарий РФ по Донбассу: Илларионов заявил о поддержке у Байдена планов Путина

"С моей точки зрения, это была попытка нового "Мюнхена". Под первым я имею в виду Мюнхен 38 года, сговор тогдашних великих держав Европы по поводу судьбы Чехословакии. Когда четыре ведущие державы — Германия и Италия с одной стороны, Франция и Великобритания с другой стороны — думали, что они решают вопросы безопасности Европы и избегания крупномасштабной или даже мировой войны, и решили заплатить за это агрессору безопасностью Чехословакии, передав Судетскую область Гитлеру, что, как мы знаем, не только не остановило войну, а и подтолкнуло к ее дальнейшему развитию", - считает Илларионов.

По его словам, теперь под таким же ударом оказалась и Украина. Вашингтон и Москва пытаются осуществить такой сговор. Претензии Владимира Путина по вопросу украинского и грузинского государств фактически поняты и услышаны администрацией Джо Байдена, а 7 декабря президенты США и России достигли предварительных договоренностей по данному вопросу. В Вашингтоне такой ход рассматривают в качестве меры, направленной на усиление безопасности Европы и мира за счет уступок по Киеву.

"Вот то, что мы видели в течение прошедшей недели и увидим в предстоящую неделю, — это попытка осуществления нового сговора, но теперь жертвой, очевидно, является Украина, мы видим, что, к большому сожалению, претензии агрессора Путина против Украины, Грузии и других стран оказались услышанными, понятыми и принятыми администрацией Байдена. И мы видим, что во время этого телефонного разговора 7 декабря произошло предварительное оформление договоренностей, которые были достигнуты между двумя сторонами о формировании байденско-путинского альянса против Украины. Решение, как кажется Байдену, безопасности Европы и мира за счет безопасности Украины", - подчеркнул Андрей Илларионов.

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Читайте такжеУкраина одержала победу в переговорах Байдена и Путина: Зеленский объявил о мощной поддержке СШАНапомним, 9 декабря состоялся телефонный разговор президента Владимира Зеленскиого с главой Белого дома Джо Байденом. В ходе переговоров американский президент заверил Зеленского, что Россия пообещала США и миру не нападать на Украину.

Смотрите видео ТСН – Зеленский рассказал о деталях разговора с Байденом

Переговоры Байдена и Путина

Диалог президента США Джо Байдена с хозяином кремля Владимиром Путиным состоялся 7 декабря. Переговоры прошли на фоне стягивания Россией войск к границам Украины и обвинений Москвы в якобы угрозе НАТО российским границам.

В Белом доме сообщили, что Байден предупредил Путина о решительных мерах коллективного Запада в том случае, если Россия пойдет на новое военное вторжение в Украину.

Джо Байден поддержал территориальную целостность и суверенитет Украины, а также призвал урегулировать напряженность вокруг украинского государства при помощи политических договоренностей.

Позже по итогам переговоров Байдена и Путина стало известно, что США из-за ситуации с войсками России вокруг Украины, намерены предоставить Киеву дополнительную военную помощь. Также Вашингтон не гарантирует Москве невступление Украины в НАТО.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, во время разговора с Байденом обвинил Киев в невыполнении договоренностей по Донбассу. В Кремле назвали ситуацию с военным конфликтом на востоке Украины главной темой переговоров. При этом Россия требует, чтобы США выступили гарантом невступления Украины в Североатлантический альянс.

Советник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Байден на переговорах с Путиным решительно предупредил российского президента о том, что если Москва проведет новую военную операцию против Киева, США задействуют меры, которые решили не предпринимать в 2014 году.

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