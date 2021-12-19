В СНБО рассказали о "невидимом" оружии Украины в борьбе с Россией

Алексей Данилов / inform.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, как будет действовать Украина в случае наступления России.

По его словам, все соответствующие учреждения сразу станут на защиту нашей страны.

Кроме того, он рассказал о главном оружии против Кремля.

"Я хочу заметить, что у нас есть еще отдельное оружие, на которое никто не обращает внимания. Это наш дух. Почему мы отличаемся от русских? Потому что дух свободы, дух ответственности за нашу страну - это наш внутренний дух, который не в каждой нации, не в каждой стране присутствует", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО вспомнил 2014 год, один из самых сложных за период независимой Украины, когда ребята почти без оружия отправились защищать нашу страну.

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"Враг никогда не мог себе этого представить, потому что он считал, что, начиная с прихода Януковича, он почти уничтожил нашу армию, уничтожил нашу Службу безопасности и другие институты - но не так случилось. И именно благодаря этому духу нашего народа произошли те вещи, которые мы сегодня имеем", - подытожил он.

Возможное вторжение РФ в Украину

20 ноября появились новые данные разведки США о возможном военном вторжении РФ в Украину. Кремль не блефует, и осталось совсем немного времени, чтобы предотвратить нападение на Украину, писало издание The New York Times.

Американские издания The Washington Post и Politico обнародовали материалы, в которых речь шла о концентрации войск РФ у границ Украины. В качестве подтверждения своих аргументов они также показали спутниковые снимки передвижения российских войск.

Спикер Госдепартамента США Нэд Прайс заявил, что Штаты готовятся к "непредвиденным обстоятельствам" в связи со скоплением российских войск возле границ Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россию ждут последствия в случае вторжения в Украину, но военной поддержки Киеву в Альянсе не предоставят.

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