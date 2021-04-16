В США назвали условие увеличения числа своих военных в Украине

В США не исключили увеличение числа своих военных в Украине / УНИАН

Соединенные Штаты готовы в случае необходимости рассмотреть возможность увеличить численность американских военных инструкторов по подготовке украинских военных в рамках деятельности Объединенной многонациональной группы по подготовке – Украина, заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

Как подчеркнула она в ходе совместного онлайн-брифинга с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в рамках визита во Львовскую область по поводу восьмой ротации американских военнослужащих в миссии JMTG-U, в Украине на постоянной основе пока находятся 160 американских военнослужащих для тренировочной миссии.

"Если мы установим, что нужно больше, мы обязательно рассмотрим это", - подчеркнула Квин.

В свою очередь Шмыгаль рассказал о заинтересованности Украины в том, чтобы программа по подготовке украинских военных американскими инструкторами реализовывалась и в других регионах Украины - за пределами Львовской области и Яворовского боевого учебного центра.

Кроме того, Квин сказала, что Администрация президента Джо Байдена усиливает поддержку Украины в сфере безопасности.

Читайте такжеУ Байдена заговорили о новых санкциях против РФ и поставили условие МосквеОна отметила, что с 2014 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на 2 млрд долларов, что "охватывает широкий спектр мер по преобразованию украинской армии в дееспособную и эффективную силу, которой она является сегодня".

В частности, в марте Министерство обороны США определило новый пакет помощи Украине в области безопасности на 125 млн долларов, который предусматривает финансирование, военную подготовку, оборудование и консультативную помощь.

Также в этом финансовом году Конгресс США одобрил выделение Украине дополнительных 150 млн долларов помощи в сфере безопасности.

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