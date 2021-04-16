В США назвали условие увеличения числа своих военных в Украине

Конгресс США одобрил выделение Украине дополнительных 150 млн долларов помощи в сфере безопасности.
Соединенные Штаты готовы в случае необходимости рассмотреть возможность увеличить численность американских военных инструкторов по подготовке украинских военных в рамках деятельности Объединенной многонациональной группы по подготовке – Украина, заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.
Как подчеркнула она в ходе совместного онлайн-брифинга с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в рамках визита во Львовскую область по поводу восьмой ротации американских военнослужащих в миссии JMTG-U, в Украине на постоянной основе пока находятся 160 американских военнослужащих для тренировочной миссии.
"Если мы установим, что нужно больше, мы обязательно рассмотрим это", - подчеркнула Квин.
В свою очередь Шмыгаль рассказал о заинтересованности Украины в том, чтобы программа по подготовке украинских военных американскими инструкторами реализовывалась и в других регионах Украины - за пределами Львовской области и Яворовского боевого учебного центра.
Кроме того, Квин сказала, что Администрация президента Джо Байдена усиливает поддержку Украины в сфере безопасности.
Читайте такжеУ Байдена заговорили о новых санкциях против РФ и поставили условие МосквеОна отметила, что с 2014 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на 2 млрд долларов, что "охватывает широкий спектр мер по преобразованию украинской армии в дееспособную и эффективную силу, которой она является сегодня".
В частности, в марте Министерство обороны США определило новый пакет помощи Украине в области безопасности на 125 млн долларов, который предусматривает финансирование, военную подготовку, оборудование и консультативную помощь.
Также в этом финансовом году Конгресс США одобрил выделение Украине дополнительных 150 млн долларов помощи в сфере безопасности.
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Переговоры Зеленского с Байденом:
- 2 апреля после общения с Байденом Зеленский заявил, что президент Соединенных Штатов Америки заверил его, что Украина никогда не останется одна против агрессии Российской Федерации.
- Президент Владимир Зеленский заверил президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, что политика Украины направлена на системную деолигархизацию.
- Отдельно президент США выразил убеждение, что успех Украины будет успехом всего Европейского континента, и подчеркнул неизменную поддержку нашего государства со стороны Соединенных Штатов.