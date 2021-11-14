В США ответили на истерику Путина из-за учений НАТО в Черном море

В Черном море проходят учения с участием кораблей НАТО / Facebook/navy.mil.gov.ua

В посольстве США в Украине прокомментировали заявление президента РФ Владимира Путина по поводу учений в Черном море кораблей Украины, США, Турции и Румынии.

Все корабли обладают правом мирного прохода через иностранные территориальные воды, в том числе в Черном море, заявили в посольстве США в Украине.

"Все корабли имеют право мирного прохода через иностранные территориальные моря, в том числе Черное море. ВМС США, Украины, Турции и Румынии продемонстрировали нашу общую приверженность безопасности и стабильности путем успешного планового прохождения Черного моря", - сказано в сообщении.

В посольстве США в Украине добавили, что ни одной стране нельзя позволить незаконно ограничивать свободу судоходства, которая жизненно важна для глобальной торговли и экономической безопасности.

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Напомним, ранее Путин выразил обеспокоенность из-за учений в Черном море. "Создается впечатление, что нам просто не дают расслабиться. Ну, пусть знают, что мы и не расслабляемся", - подчеркнул российский лидер.

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