В США ответили на истерику Путина из-за учений НАТО в Черном море

Все корабли имеют право мирного прохода через иностранные территориальные моря, напомнили в США.
В посольстве США в Украине прокомментировали заявление президента РФ Владимира Путина по поводу учений в Черном море кораблей Украины, США, Турции и Румынии.
Все корабли обладают правом мирного прохода через иностранные территориальные воды, в том числе в Черном море, заявили в посольстве США в Украине.
"Все корабли имеют право мирного прохода через иностранные территориальные моря, в том числе Черное море. ВМС США, Украины, Турции и Румынии продемонстрировали нашу общую приверженность безопасности и стабильности путем успешного планового прохождения Черного моря", - сказано в сообщении.
В посольстве США в Украине добавили, что ни одной стране нельзя позволить незаконно ограничивать свободу судоходства, которая жизненно важна для глобальной торговли и экономической безопасности.
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Напомним, ранее Путин выразил обеспокоенность из-за учений в Черном море. "Создается впечатление, что нам просто не дают расслабиться. Ну, пусть знают, что мы и не расслабляемся", - подчеркнул российский лидер.
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