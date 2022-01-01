В Тернополе бабушка потеряла свою пенсию перед Новым годом, но неравнодушные собрали для нее деньги

в Тернополе бабушка потеряла свою пенсию перед Новым годом / УНИАН

В Тернополе пожилая женщина потеряла пенсию при выходе с почты. После сообщения в социальных сетях, небезразличные собрали для бабушки средства.

Женщина потеряла свою пенсию в размере 2200 гривен сразу после ее получения, пишет ternopoliany.te.ua.

После инцидента она разместила объявление с просьбой вернуть ей деньги. Пенсию бабушке так и не отдали, однако неравнодушные сразу начали сбор средств.

Фото: ternopoliany.te.ua

Впоследствии пожилая женщина поблагодарила благотворителей, которые приносили ей деньги и пополняли счет. Она отметила, что люди собрали для нее даже больше, чем она потеряла.

"Я тронута вашей добротой до слез, потому что я обращалась к вам с маленькой надеждой на то, что тот, кто нашел мои деньги, вернет мне их, а он не вернул. Но добрые люди откликнулись на мою беду и помогли мне", — говорится в письме бабушки.

Фото: ternopoliany.te.ua

Также она попросила жителей Тернополя больше не собирать для нее средств, поскольку она получила уже даже больше, чем потеряла.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.