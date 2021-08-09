В Тернополе мошенники "кинули" на 1,5 млн около 200 украинцев, которые искали работу за границей

В состав группы входило пять человек, в том числе двое организаторов и трое исполнителей / tp.npu.gov.ua

Супруги из Тернополя организовали преступный "бизнес". Вместе с еще тремя сообщниками они создали несколько юридических компаний для предоставления посреднических услуг по трудоустройству за рубежом.

При этом лицензии на такой вид деятельности фирмы не имели. Как сообщили в пресс-службе полиции, мошенники обманули 192 гражданина, которые намеревались поехать на работу за границей. Причиненный потерпевшим ущерб составляет полтора миллиона гривен.

Мошенники размещали объявления в Интернете, в своих офисах они брали у людей деньги и обещали за два месяца отправить клиентов на работу. Когда истекал срок, то офисы уже были закрыты, а телефоны не отвечали. Далее — новые офисы появлялись по другим адресам и все начиналось сначала, передает ТСН.

Разоблачили преступную деятельность злоумышленников сотрудники Департамента миграционной полиции совместно со следователями Нацполиции и работниками полиции Тернопольщины. Мероприятия проходили под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

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Правоохранители провели ряд санкционированных обысков по месту жительства фигурантов и изъяли вещественные доказательства, подтверждающие их преступную деятельность.

На данный момент четырем фигурантам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

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Как сообщал Главред, в Чехии предприниматели активно ищут на работу украинцев и поощряют высокими зарплатами. Обещают от 30 до 90 тысяч гривен в месяц. Больше всего чешские предприниматели нуждаются в разнорабочих на пищевых производствах, в электриках и разнорабочих на складах.

20 июля послы обнародовали данные по количеству украинцев в Польше и Чехии. Оказывается, за границей проживает и работает от трех до пяти миллионов украинцев, рассказали представили в Институте демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ.