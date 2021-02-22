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В ТКГ объяснили подоплеку раздачи россиянами в ОРДЛО паспортов

22 февраля 2021, 14:19
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По мнению члена украинской делегации на переговорах в ТКГ журналиста Сергея Гармаша, в массовой раздаче паспортов есть четкая закономерность.

Паспорт
В ТКГ объяснили подоплеку раздачи россиянами в ОРДЛО паспортов / пресс-служба ГПСУ

Временно оккупированные районы Донбасса в канун грядущих осенних выборов в Государственную Думу РФ становятся "серой" зоной для избирательного процесса в России. Такое мнение высказал член украинской делегации на переговорах в ТКГ журналист Сергей Гармаш.

"Оккупированный Донбасс становится серой зоной для избирательного процесса в России. Фактически полем фальсификации российских выборов. Поскольку никто не может, во-первых, проконтролировать сколько на самом деле паспортов выдано; во-вторых, сколько из новообращенных россиян-дончан придут на эти выборы", ‒ написал журналист.

Гармаш прокомментировал недавнее сообщение высокопоставленного российского полицейского чиновника Олега Агаркова, который недавно говорил, что уже 639 тысяч жителей ОРДЛО получили российские паспорта. Журналист подверг сомнению данную статистику, поскольку три недели назад депутат Госдумы Андрей Козенко заявлял ‒ российское гражданство получили более 400 тысяч жителей ОРДЛО.

"То есть, получается, что или депутат некомпетентен, или Россия за двадцать дней выдала почти 150 тысяч паспортов. Ну, или ростовский мент просто лжет. Для сравнения, более ранняя статистика, приводимая в российских же источниках, говорит, что за 8 месяцев 2020 года РФ выдала жителям оккупированного ею Донбасса 254 тысячи паспортов. 254 тысячи ‒ за 8 месяцев! Очевидно, что выдать 150 тысяч за три недели россияне не могли", ‒ говорит Гармаш.

По его мнению, факт массовой раздачи паспортов говорит о том, что есть план проведения голосования на выборах в Госдуму РФ в сентябре 2021 года в пределах ОРДЛО. Гармаш уверен, что властям России нужны новые избиратели для фальсификации голосов на них.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • По состоянию на 18 февраля количество жителей временно оккупированных боевиками районов Донецкой и Луганской областей, которым россияне выдали паспорта РФ, превысило 600 тысяч человек, заявил руководитель главка МВД России по Ростовской области Олег Агарков.
  • Депутат из фракции Слуга народа Александр Мережко власти Украины не могут автоматически лишать гражданства тех украинцев, которые живут в аннексированном РФ Крыму / временно оккупированных районах Донбасса и получили российские паспорта.
российские паспорта Сергей Гармаш
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