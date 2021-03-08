В Украине 8 марта продают "золотые" букеты цветов дороже 20 тысяч

В Украине 8 марта цветы стали самым популярным подарком / odessa.online

В Украине 8 марта, в Международный женский день, традиционным и самым популярным подарком для прекрасной половины человечества являются живые цветы. Однако продавцы в этот день нередко поднимают цены на свою продокцию в несколько раз, стараясь заработать по максимуму.

Цены на цветы в Киеве

В Киеве 8 марта продают цветы и букеты по цене превышающие 20 тысяч гривен, говорится в репортаже Obozrevatel.

На столичном Бессарабском рынке за один тюльпан просят 35 грн, а за одну метровую розу – 85 грн.

Также можно было приобрести различные букеты. В продаже были живые презенты по цене в 5 и 6 тысяч.

/ obozrevatel.com

Рекордсменом стала цветочная композиция ценой в 20 тысяч 270 гривен.

/ obozrevatel.com

Цены на цветы во Львове

Как пишет Depo.Львов, в городе накануне 8 марта популярные весенние цветы тюльпаны стоят столько же, как и некоторые сорта роз в будни. Так, за букет из трех тюльпанов, небольшой веточки самшита и пол метра прозрачной пленки придется отдать 100 гривен. Тюльпаны поштучно во Львове — от 30 гривен (небольшие нерозквитли бутоны), большие — от 35 гривен, "пышные" — с двумя рядами лепестков — от 45 гривен.

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Розы на ножке высотой 70 сантиметров накануне Дня влюбленных здесь были от 55 гривен, теперь — минимум 60 гривен. Не подорожало лишь метровая королева цветов. Так, "Украинская красная" и далее — от 85 гривен, импортная — от 125 гривен.

/ odessa.online

На букеты цветов цены традиционно выше: большой букет серурии — 780 гривен, охапка итальянской мимозы — 920 гривен (небольшие веточки отдают за 80 гривен за штуку), космическая гвоздика (люминесцентного темно фиолетового цвета) — 35 гривен. Есть боксы с цветами, а также ящики с цветами и фруктами, пакеты с цветами и сладостями — от 550 гривен.

Цены на цветы в Одессе

В Одессе за последние три дня цветы также подорожали, сообщает Odessa.Online. Одну розу можно было купить по цене от 25 до 80 гривен. Тюльпаны — от 17 до 25 гривен за штуку, гиацинт — по 50-80.

/ odessa.online

Ирисы продавали по цене от 20 до 30 гривен, хризантемы — по 40-50 гривен за ветку.

Килограмм мимозы — 170-200 гривен или же 10-30 гривен за одну веточку. Микс-букеты в корзинках — от 150 и до 500 гривен.

По словам продавцов, 8 марта многие из них собираются поднять цены на цветы еще выше.

/ odessa.online

Цены на цветы в Харькове

Добавим, что в Харькове традиционно самый популярный компонент для букета к Международному женскому дню стали тюльпаны.

/ objectiv.tv

Как передает Объектив, возле станций метро стоимость тюльпана 25 гривен за 1 штуку, с бутоном покрупнее – 30 гривен.

Отмечается, что букет из 3 цветков обойдется в 75 или 90 гривен.

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За букетик мимозы просят 20 гривен, за небольшой цветок в горшке – 40 гривен.

/ objectiv.tv

Ранее сообщалось, что самым популярным подарком на 8 марта среди украинцев являются цветы. На втором месте - забота и внимание, а на третьем - романтическая поездка, говорится в опросе Киевского международного института социологии. Далее в списке популярных подарков идут ювелирные украшения, романтический ужин и духи или косметика.