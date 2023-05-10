В Украине часть переселенцев лишат выплат в 2-3 тыс. грн в месяц: кого это коснется

В государственном бюджете Украины может не хватить денежных средств, чтобы выплачивать помощь всем категориям переселенцев, сказала Оксана Жолнович.

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В Украине для переселенцев будут адресные выплаты - Минсоцполитики / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

Некоторым категориям переселенцев в Украине прекратят выплачивать материальную помощь. Сейчас выплачивается 2 000 гривен в месяц на взрослого и 3 000 грн на содержание ребенка или лица с инвалидностью. Формат выплат планируют изменить, а помощь сделать адресной. Причиной тому является нехватка у государства денежных средств. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович.

В эфире Украинского радио она рассказала о том, что некоторые люди получают такую помощь уже год. Возможно, их следовало бы трудоустроить. В такой ситуации более логичным было бы организовать адресные выплаты.

"Есть люди, которые уже целый год получают такую помощь. И есть вариант — возможно, таким людям помочь реинтегрироваться в общину, найти работу, поддержать их, чтобы вывести в экономическую самостоятельность. Наверное, логичнее смотреть с учетом адресности, потому что сегодня мы платим всем и мы не проверяем — а может человек уже работает, а может он вообще уже работал. Все-таки, если ты год работал, то какую-нибудь подушку относительной стабильности себе обеспечил", - полагает Жолнович.

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По словам министра, денег, которые заложен в государственный бюджет страны на обеспечение данных выплат, до конца года может не хватить, поскольку число переселенцев растет. Поэтому средства планируют выплачивать адресно и направить их на нужды тех, кто в больше всего нуждается в помощи.

"Стоило бы направить эти деньги на новых людей, которые перемещаются, либо на тех, кому труднее, либо на тех, кто с инвалидностью. Я думаю, мы будем думать о адресности. И сообщества внутренне перемещенных лиц понимают, что нет смысла всю жизнь платить — плохо такой статус за человеком закреплять, потому что он должен становиться полноценным членом общины, жить, как все. Не надо нам стигматизировать людей", - подчеркнула Оксана Жолнович.

Выплаты в Украине

Верховная Рада приняла законопроект №7353, который предусматривает выплаты пострадавшим и лицам, чьи родственники погибли из-за войны агрессора России против Украины.

Законом, который подписал президент Зеленский, предусмотрены выплаты в объеме 800,500 и 200 тысяч гривен лицам с инвалидностью I, II и III группы, если человек получил тяжелые травмы вследствие военной агрессии. В случае гибели членам семьи погибшего будет выплачиваться 1 миллион гривен.

В Украине с июня повысят пенсии категории граждан, которые накопили дополнительных 24 месяца стажа. На доплату в 1 тысячу гривен могут претендовать граждане, которые сейчас получают 5842 грн пенсии и при выходе на пенсию накопили 35 лет стажа.

В Раде зарегистрирован законопроект №9212, который предусматривает проведение пенсионной реформы. В частности, через 5 лет украинцы должны будут получать две пенсии: государственную (за счет денежных средств пенсионного фонда) и накопительную. Авторы проекта закона предлагают ввести требование, согласно которому граждане, не достигшие 55-летнего возраста, будут вносить обязательный денежный взнос на свой персональный счет.

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