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В Украине хотят запретить российскую музыку и добавить украинской

12 апреля 2022, 11:54

Соответствующий законопроект уже зарегистрировали в Верховной Раде.

В Украине хотят запретить российскую музыку на радио и телевидении / соцсети

В Украине предлагают запретить российскую музыку по радио и телевидению. Соответствующий законопроект уже зарегистрировали в Верховной Раде.

Ограничения предлагают ввести до окончания войны, в частности, до освобождения всех оккупированных украинских территорий, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Запрет на российскую музыку будет касаться также и ее исполнения гражданами и резидентами государства-агрессора.

Такие треки нельзя будет услышать:

  • по радио и телевидению;
  • в развлекательных заведениях;
  • в общественном транспорте (у коммунальных и частных перевозчиков);
  • в учебных заведениях, учреждениях культуры и отдыха;
  • в гостиничном и ресторанном бизнесе;
  • в кинотеатрах;
  • в общественном пространстве.

В то же время, предлагают увеличение квот украинской музыки в радио эфире музыкальных радиостанций и музыкальных телеканалов – до 50%.

Напомним, российский блогер и журналист Юрий Дудь, который публично поддержал Украину, посвятил свой новый выпуск беженцам из Украины.

Читайте также"Для меня это - нищая душа": Приходько "проехалась" по заплаканной из-за войны ЛободеТакже ранее сообщалось, что известный российский ведущий и шоумен Максим Галкин, который одним из первых артистов в России высказался против войны в Украине, поделился щемящим рассказом девочки из Мариуполя.

На странице в Instagram Галкин опубликовал видео, в котором Кира Чебенко рассказывает, как убегала с мамой из оккупированного врагом города.

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