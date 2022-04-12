В Украине хотят запретить российскую музыку и добавить украинской

Соответствующий законопроект уже зарегистрировали в Верховной Раде.
В Украине предлагают запретить российскую музыку по радио и телевидению. Соответствующий законопроект уже зарегистрировали в Верховной Раде.
Ограничения предлагают ввести до окончания войны, в частности, до освобождения всех оккупированных украинских территорий, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Запрет на российскую музыку будет касаться также и ее исполнения гражданами и резидентами государства-агрессора.
Такие треки нельзя будет услышать:
- по радио и телевидению;
- в развлекательных заведениях;
- в общественном транспорте (у коммунальных и частных перевозчиков);
- в учебных заведениях, учреждениях культуры и отдыха;
- в гостиничном и ресторанном бизнесе;
- в кинотеатрах;
- в общественном пространстве.
В то же время, предлагают увеличение квот украинской музыки в радио эфире музыкальных радиостанций и музыкальных телеканалов – до 50%.
Напомним, российский блогер и журналист Юрий Дудь, который публично поддержал Украину, посвятил свой новый выпуск беженцам из Украины.
Читайте также"Для меня это - нищая душа": Приходько "проехалась" по заплаканной из-за войны ЛободеТакже ранее сообщалось, что известный российский ведущий и шоумен Максим Галкин, который одним из первых артистов в России высказался против войны в Украине, поделился щемящим рассказом девочки из Мариуполя.
На странице в Instagram Галкин опубликовал видео, в котором Кира Чебенко рассказывает, как убегала с мамой из оккупированного врагом города.
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