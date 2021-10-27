В Украине не намерены вводить локдаун - Шмыгаль

Локдаун в Украине / pixabay

В Украине не будут вводить локдаун, поскольку экономика только начала восстанавливаться.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, жесткие ограничения будут сдерживать рост ВВП.

"Мы не планируем вводить локдаун или, по-другому еще сформулирую, мы не хотим вводить локадун, потому что наша экономика набирает обороты. И локдаун, конечно, очень негативно влияет на экономическое развитие и рост ВВП", - отметил премьер по итогам поездки в Донецкую область.

Отметим, по состоянию на вторник, 26 октября, в Украине еще две области попали в "красную" зону карантинных ограничений в связи с эпидемией коронавируса.

На сегодняшней день максимальный уровень эпидемических ограничений введен в восьми областях.

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"Красная" зона карантина в Украине:

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Запорожская область;

Одесская область;

Сумская область;

Херсонская область;

Ровенская область;

Николаевская область.

При этом прогнозируют, что "красная зона" карантина в Украине до конца недели может включать 13 областей.

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Карантин в Украине

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов ранее говорил, что Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области скоро могут попасть в красную зону карантинных ограничений. Во избежание этого, по его мнению, в этих регионах нужно усилить профилактические меры и ускорить темпы вакцинации людей от коронавируса.

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявлял, что локдауна в Украине пока не будет. В планах властей – точечное ужесточение противоэпидемиологических мероприятия в регионах, где ухудшится ситуация с заболеваемостью COVID-19.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко, отвечая на вопрос об усилении карантина в Украине, сказал, что локдаун может быть объявлен в том случае, когда в красной зоне окажутся все регионы страны.