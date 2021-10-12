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В Украине перенесли осенние каникулы в школах: где дети раньше уйдут на отдых

12 октября 2021, 14:36
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Каникулы в Украине переносят для ограничения контактов с целью предупреждения дальнейшего роста распространения COVID-19.

школы
В Украине школьников отправляют на досрочные каникулы / Reuters

В Украине в ряде областей принято решение о переносе начала осенних каникул в школах с целью предупреждения дальнейшего роста распространения COVID-19.

Где в Украине перенесли начало каникул в школах:

Херсонская область

В Херсоне региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайной ситуации приняла решение о переносе посенних каникулах в школах с 1 ноября на 18 октября. Инициативу объяснили необходимостью ограничения контактов с целью предупреждения дальнейшего роста распространения COVID-19.

Предложение поддержали единогласно, поэтому школьники будут отдыхать с 18 по 24 октября, сообщает пресс-служба городского совета.

Харьковская область

Отметим, что аналогичное решения было приняли также Харьковской области.

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"Мы приняли одно из ответственных решений, которое, я надеюсь, даст смягчение ситуации вокруг распространения болезни. А именно — введем школьные каникулы на территории Харьковской области с 18 октября. Чтобы после праздников, которые будут на следующей неделе (а это 4 дня) — каникулы позволили на достаточно существенное время ограничить контакты и детей, и взрослых", — пояснил заместитель председателя Харьковской областной администрации Михаил Черняк по итогам заседания региональной комиссии по ТЭБ и ЧС.

Ивано-Франковская область

В Ивано-Франковске осенние каникулы, которые должны были начаться 25 октября, сместили на неделю. Школьники будут отдыхать с 18 октября. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив.

"С 18 октября школы нашей громады уходят на каникулы! Планово каникулы должны были начаться 25 октября, но только что на оперативном совещании приняли решение перенести их на неделю раньше", - сообщил Марцинкив.

Причиной этого решения является высокий рост заболевания гриппом и ОРВИ среди школьников.

Черкасская область

В Черкассах школьники уйдут на осенние каникулы неделей раньше. Такое решение было принято в целях экономии затрат на отопление, заявил городской голова Анатолий Бондаренко в Facebook.

"В школах, чтобы уменьшить расходы тепла, профильный департамент предложил перенести осенние каникулы неделей ранее и провести их с 18 по 24 октября",- написал мэр.

Он также отметил, что в учреждениях среднего образования отопление будут подключать уже после каникул, но по отдельным заявкам директоров школ.

Сумская область

В сумских школах каникулы начнутся на неделю раньше с 18 октября. Об этом во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления образования Антонина Данильченко.

По ее словам, было принято решение начать каникулы раньше, чтобы попытаться разорвать цепочки заболеваний коронавирусом. К тому же перед каникулами будут длинные выходные с 14 по 17 октября.

Мэр Сум Александр Лысенко предложил подумать над продолжением каникул на неделю или возможном начале дистанционного обучения, пишет Данкор.

Николаевская область

В Николаеве будут перенесены осенние каникулы в общеобразовательных школах - их начнут на неделю позже запланированного срока, говорится на страницу управления образования Николаевского городского совета в Facebook.

"Управление образования городского совета рекомендует заведениям общего среднего образования города Николаева внести изменения в структуру учебного года и провести осенние каникулы с 25 по 31 октября 2021 года включительно. Соответствующее письмо направлено в адрес руководителей заведений среднего образования ", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ранее осенние каникулы планировали провести с 18 по 24 октября.

Винницкая область

Для школьников Винницы осенние каникулы в этом году начнутся на неделю раньше. Вместо 25 октября ученики пойдут на отдых 18-го, сообщает местное издание Вінниця.info.

По словам директора департамента образования Винницкого городского совета Оксаны Яценко, перенести даты осенних каникул решили руководители школ, а их предложение поддержали, чтобы "не разрывать выходные".

Кировоградская область

В Кропивницком осенние каникулы начнутся 18 октября для школьников и продлятся две недели, а не одну. Об этом идет речь в сообщении пресс-службы горсовета.

Донецкая область

18 октября в школах Славянска начинаются осенние каникулы. Школьники будут отдыхать две недели – до первого ноября. Об этом сообщил заместитель руководителя Славянской ВГА Юрий Подлесный, сообщает Karachun.com.ua.

Хмельницкая область

В Хмельницком также перенесли начало школьных каникул. В 2021 году в Хмельницком каникулы продлятся с 18-го по 22-е октября, пишет ye.ua.

Ранее, в Министерстве образования прокомментировали работу учебных заведений в "красной" зоне карантина. В каком случае школы перейдут на дистанционное обучение, читайте в материале: Как будут работать школы в "красной" зоне и будет ли удаленка: в МОЗ дали ответ.

Во время каникул важно организовать совместный досуг с ребенком и провести время максимально продуктивно провести время. Вы можете сделать слайм в домашних условиях.

viber
каникулы
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