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В Украине перевели часы: страна перешла на зимнее время - что изменилось

Даяна Швец
27 октября 2024, 07:52
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Летом Верховная Рада приняла законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине", который предлагал отменить переход на летнее время.
В Украине перевели часы: страна перешла на зимнее время - что изменилось
В Украине перевели стрелки часов / колаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Когда в Украине переводят часы
  • Почему перевод до сих пор не отменили

27 октября в 4:00 утра Украина перешла на зимнее время, и часы нужно было перевести на один час назад - снова стало 3:00.

Украинцы переводят часы дважды в год - на летнее время весной, а на зимнее осенью. В 2024 году переход на зимнее время произошел 27 октября в 4 утра. Современные гаджеты переходят автоматически, но механические часы необходимо перевести вручную.

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Переход между летним и зимним временем в Украине определен постановлением Кабмина с 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".

В 2011 году планировалось отменить перевод на летнее время, но это решение позже отменили. С тех пор вопрос об отказе от изменения времени поднимали несколько раз, но окончательно не утвердили.

В июле этого года Верховная Рада приняла законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине", который предлагал отменить переход на летнее время.

Переход на зимнее/летнее время
Переход на зимнее/летнее время / Инфографика: Главред

Однако, по информации СМИ, президент Владимир Зеленский не планирует его подписывать, поэтому вероятно, весной часы в Украине снова переведут.

Отмена перевода часов в Украине

Отмену перевода часов в Украине Верховная Рада проголосовала 16 июля 2024 года. Депутаты поддержали в целом законопроект об исчислении времени в Украине, который предусматривает отмену в Украине перехода с летнего на зимнее время и наоборот. То есть в 2024 году в последнее воскресенье (27-го) октября последний раз будут переводиться стрелки на зимнее время и дальше уже перевода на летнее время с 2025-го не будет.

Перевод часов в Украине - что известно

Как уже сообщал Главред, по данным BBC, переход на зимнее время в Украине в этом году может быть не последним. Проект закона об исчислении времени в Украине до сих пор не подписан президентом.

Последний переход с зимнего на летнее время в Украине состоялся в последнее воскресенье марта в 03:00 по киевскому времени. Однако, в марте 2025 года такой переход могут отменить.

В июле 2024 года депутаты приняли закон №4201, согласно которому в этом году украинцы еще переведут часы на зимнее время 27 октября, но после этого переход на летнее время в 2025 году больше не будет осуществляться.

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