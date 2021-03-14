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В Украине построят первый автобан: Шмыгаль рассказал, где именно

14 марта 2021, 16:34
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Укравтодор подписал меморандум, который позволит провести конкурс и найти частного инвестора.

Шмыгаль
За 30 лет в Украине не было построено ни одного автобана, отметил Денис Шмыгаль / УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время в Украине могут построить первый автобан. Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) подписало меморандум, который позволит провести конкурс и найти частного инвестора.

Как написал глава Кабмина в Facebook, речь идет о строительстве концессионного автобана Краковец-Броды-Ровно.

"Также Укравтодор в этом году проведет открытый международный тендер в рамках сотрудничества с ЕБРР (Европейским банком реконструкции и развития, - ред.) и ЕИБ (Европейским инвестиционным банком, - ред.) о строительстве участка Северного обхода г. Львов. Вместе с дорогой Краковец-Броды-Ровно они образуют современный транспортный коридор с Евросоюзом", - отметил Шмыгаль.

Премьер добавил, что за 30 лет в Украине не было построено ни одного автобана, и власти решили это исправить.

Напомним:

  • Укравтодор и турецкая компания Dogus Insaat Ve Ticaret A.S подписали договор на строительство вантового моста через Днепр в Кременчуге.
  • Стоимость проекта – 11,24 млрд грн.
  • Строительные работы начнутся в 2021 году, а завершатся в 2024-м.
  • Новый мост через Днепр позволит улучшить оптимизацию маршрутов в центре Украины за счет сокращения времени поездок.
ЕБРР ЕИБ новости Украины Денис Шмыгаль
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