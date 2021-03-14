В Украине построят первый автобан: Шмыгаль рассказал, где именно

За 30 лет в Украине не было построено ни одного автобана, отметил Денис Шмыгаль / УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время в Украине могут построить первый автобан. Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) подписало меморандум, который позволит провести конкурс и найти частного инвестора.

Как написал глава Кабмина в Facebook, речь идет о строительстве концессионного автобана Краковец-Броды-Ровно.

"Также Укравтодор в этом году проведет открытый международный тендер в рамках сотрудничества с ЕБРР (Европейским банком реконструкции и развития, - ред.) и ЕИБ (Европейским инвестиционным банком, - ред.) о строительстве участка Северного обхода г. Львов. Вместе с дорогой Краковец-Броды-Ровно они образуют современный транспортный коридор с Евросоюзом", - отметил Шмыгаль.

Премьер добавил, что за 30 лет в Украине не было построено ни одного автобана, и власти решили это исправить.

Напомним: