В Украине построят первый автобан: Шмыгаль рассказал, где именно

Укравтодор подписал меморандум, который позволит провести конкурс и найти частного инвестора.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время в Украине могут построить первый автобан. Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) подписало меморандум, который позволит провести конкурс и найти частного инвестора.
Как написал глава Кабмина в Facebook, речь идет о строительстве концессионного автобана Краковец-Броды-Ровно.
"Также Укравтодор в этом году проведет открытый международный тендер в рамках сотрудничества с ЕБРР (Европейским банком реконструкции и развития, - ред.) и ЕИБ (Европейским инвестиционным банком, - ред.) о строительстве участка Северного обхода г. Львов. Вместе с дорогой Краковец-Броды-Ровно они образуют современный транспортный коридор с Евросоюзом", - отметил Шмыгаль.
Премьер добавил, что за 30 лет в Украине не было построено ни одного автобана, и власти решили это исправить.
Напомним:
- Укравтодор и турецкая компания Dogus Insaat Ve Ticaret A.S подписали договор на строительство вантового моста через Днепр в Кременчуге.
- Стоимость проекта – 11,24 млрд грн.
- Строительные работы начнутся в 2021 году, а завершатся в 2024-м.
- Новый мост через Днепр позволит улучшить оптимизацию маршрутов в центре Украины за счет сокращения времени поездок.