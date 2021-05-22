В Украине резко подскочила цена на сахар

В Украине резко подскочил в цене сахар / 1zoom.ru

В Украине в апреле нынешнего года резко подорожал сахар до 25,63 грн/кг. Для сравнения, в марте цена составляла 24,38 грн/кг, сообщает Агро Перспектива

Еще в феврале в рознице продавался по 23,13 грн.

При этом, по сравнению с апрелем прошлого года, цены на сахар выросли на 10,49 грн за кг. Тогда средняя стоимость составляла 15,14 грн/кг.

В Украине средняя цена яиц составляет 20,46 грн за 10 штук. По сравнению с апрелем, стоимость уменьшилась на 17%.

Кроме того, по сравнению с прошлой неделей, цены уменьшились на 10%. Отмечается, что средняя цена десятка яиц варьируется в зависимости от региона.

Рост цен в Украине - о чем ранее сообщал Главред: