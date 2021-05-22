В Украине резко подскочила цена на сахар

По сравнению с апрелем прошлого года, цены на сахар выросли на 10,49 грн за кг. Тогда средняя стоимость составляла 15,14 грн/кг.
В Украине в апреле нынешнего года резко подорожал сахар до 25,63 грн/кг. Для сравнения, в марте цена составляла 24,38 грн/кг, сообщает Агро Перспектива
Еще в феврале в рознице продавался по 23,13 грн.
При этом, по сравнению с апрелем прошлого года, цены на сахар выросли на 10,49 грн за кг. Тогда средняя стоимость составляла 15,14 грн/кг.
В Украине средняя цена яиц составляет 20,46 грн за 10 штук. По сравнению с апрелем, стоимость уменьшилась на 17%.
Кроме того, по сравнению с прошлой неделей, цены уменьшились на 10%. Отмечается, что средняя цена десятка яиц варьируется в зависимости от региона.
Рост цен в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Ранее в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины заявили, что дефицита продуктов или значительных ценовых колебаний внутреннем рынке не наблюдается.
- При этом мировые и украинские цены на продовольствие растут из-за объективных факторов десятый месяц подряд.
- Министерство отметило достигнутую в формате меморандума договоренность о стабильности запасов базового сырья (пшеницы, кукурузы и других зерновых) с трейдерами и переработчиками.
- По данным ведомства, проблем с физическим наличием продуктов питания нет, а все участники рынка придерживаются меморандума.
- Помимо того, Минэкономики сообщило о сделанном совместно с профильными ассоциациями, компаниями-производителями и торговыми сетями заявлении относительно цен на основные продукты питания (мука, хлеб, масло, мясо птицы, яйца, сахар).
Автор: Екатерина Трохимчук