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В Украине резко подскочила цена на сахар

22 мая 2021, 18:24
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По сравнению с апрелем прошлого года, цены на сахар выросли на 10,49 грн за кг. Тогда средняя стоимость составляла 15,14 грн/кг.

сахар
В Украине резко подскочил в цене сахар / 1zoom.ru

В Украине в апреле нынешнего года резко подорожал сахар до 25,63 грн/кг. Для сравнения, в марте цена составляла 24,38 грн/кг, сообщает Агро Перспектива

Еще в феврале в рознице продавался по 23,13 грн.

При этом, по сравнению с апрелем прошлого года, цены на сахар выросли на 10,49 грн за кг. Тогда средняя стоимость составляла 15,14 грн/кг.

В Украине средняя цена яиц составляет 20,46 грн за 10 штук. По сравнению с апрелем, стоимость уменьшилась на 17%.

Кроме того, по сравнению с прошлой неделей, цены уменьшились на 10%. Отмечается, что средняя цена десятка яиц варьируется в зависимости от региона.

Рост цен в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Ранее в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины заявили, что дефицита продуктов или значительных ценовых колебаний внутреннем рынке не наблюдается.
  • При этом мировые и украинские цены на продовольствие растут из-за объективных факторов десятый месяц подряд.
  • Министерство отметило достигнутую в формате меморандума договоренность о стабильности запасов базового сырья (пшеницы, кукурузы и других зерновых) с трейдерами и переработчиками.
  • По данным ведомства, проблем с физическим наличием продуктов питания нет, а все участники рынка придерживаются меморандума.
  • Помимо того, Минэкономики сообщило о сделанном совместно с профильными ассоциациями, компаниями-производителями и торговыми сетями заявлении относительно цен на основные продукты питания (мука, хлеб, масло, мясо птицы, яйца, сахар).

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