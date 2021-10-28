В Украине спрогнозировали закрытие банковских отделений: что придет им на смену

Банки в Украине закроют свои отделения, прогнозирует эксперт / УНИАН

Банковские отделения в Украине, по примеру других стран мира, вскоре могут отойти в прошлое, однако банки будут отслеживать передвижение и покупки своих клиентов, прогнозирует основатель компании Performance Managment Сергей Сароян.

Такой прогноз он озвучил в комментарии "Обозревателю". По его словам, сейчас главной тенденцией является сбор всей возможной информации о клиенте. Речь идет о его перемещении по городу, приобретении продуктов, склонности к импульсным покупкам и т.д.

Эксперт говорит, что компании делают это и сейчас, что влияет на выдачу займа или формирование персональных предложений. Далее он прогнозирует создание широкой экосистемы, которая будет простираться далеко за пределами финансовой сферы.

"Мы видим, как все крупные компании по электронной коммерции пытаются запустить свое собственное платежное приложение, мотивируя пользователей использовать именно его для покупок через начисление баллов, которые можно тратить на платформе", – говорит Сароян. И добавляет: банковская сфера будущего будет представлять сочетание финансового и нефинансового миров.

Банковская сфера будущего, говорит он, это некий симбиоз финансового и нефинансового миров: место, где пользователь сможет приобрести любой товар, инвестировать свои средства и воспользоваться необходимой услугой не покидая единого пространства.

Реклама

"Конечно же в таких условиях необходимость в отделениях банков полностью отпадет - все будет решаться дистанционно, а авторизация будет происходить, в том числе через биометрическую идентификацию. Дополнительным драйвером развития финансового мира будущего должно стать появление государственных цифровых валют, благодаря которым процесс передачи средств станет еще проще", – прогнозирует Сароян.

Читайте такжеГражданам Украины все чаще блокируют счета в банках: что происходит

Напомним, ранее авторитетный американский инвестиционный банк Morgan Stanley ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины на 2021 год ‒ с 4,5% до 3,4%.

Основным фактором риска для украинской экономики в банке называют низкие темпы вакцинации по сравнению с другими странами. К слову, согласно июльскому прогнозу Министерства экономики, рост ВВП составит 4,1% в 2021 году.