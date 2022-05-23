В Украине суд вынес первый приговор российскому оккупанту: 21-летний Шишимарин получил пожизненное

21-летний Вадим Шишимарин убил мирного жителя на Сумщине / Фото УНИАН

Соломенский суд Киева 23 мая огласил приговор российскому оккупанту Вадиму Шишимарину, который убил безоружного жителя поселка Чупаховка Сумской области. За совершение данного преступления путинского солдата приговорили к пожизненному заключению. Это первый подобный приговор с начала полномасштабной войны России против Украины.

Суд не поверил показаниям Шишимарина о том, что у него не было намерения убить мирного жителя, когда он выстрелил в него.

"Шишимарина... определить виновным в совершении уголовного преступления... и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Срок отбывания наказания считать с 1 марта. Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить без изменений - содержание под стражей", - цитирует УНИАН фрагмент приговора.

Что известно о деле Вадима Шишимарина

21-летний Вадим Шишмарин - командир отделения в/ч 32010 "4 танковая Кантемировская дивизия Московской области".

По данным следователей, 28 февраля российский военный убил безоружного 62-летнего жителя пгт Чупаховка Сумской области Александра Шелипова, который вел по обочине дороги велосипед, был одет в гражданскую одежду и не представлял опасности для оккупантов. Мужчина разговаривал по телефону.

Один из военных приказал сержанту Шишмарину убить гражданского, чтобы он не сообщил о них Вооруженным силам Украины. Тот несколько раз выстрелил из автомата Калашникова в голову 62-летнего потерпевшего. Мужчина скончался на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома.

Шишимарину инкриминировали причастность к нарушению законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Российский солдат после оглашения обвинительного акта в суде частично признал себя виновным и дал показания во время заседания. По показаниям оккупанта, убить гражданского на велосипеде ему якобы приказал прапорщик. Когда Шишимарин отказался, то, по его словам, ему начал угрожать другой российский захватчик. Показания сержанта также подтвердил другой военный РФ, который ехал вместе с ним в авто.

18 мая Соломенский суд Киева начал слушания по делу российского военнослужащего Вадима Шишимарина, что стало первым с начала вторжения России в Украину уголовным делом о военных преступлениях.

Как сообщал Главред, украинские журналисты смогли идентифицировать часть российских оккупантов, которые причастны к массовому убийству мирных украинцев в Буче Киевской области. Среди военных преступников – морпехи из разбитой под Киевом 155-й бригады Тихоокеанского флота России.

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