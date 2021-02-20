В Украине участники тарифных бунтов устроили протесты с перекрыванием автотрасс

Акция протеста в Одессе / odessa.online

В Украине проходят новые акции протеста из-за повышения тарифов на коммунальные услуги.

В Одессе люди вышли на акцию протеста возле памятника Шевченко, сообщает Nabludatel.od.ua.

Представители нескольких общественных организаций развернули плакаты и баннеры, после чего раздали листовки прохожим. В листовках были расписаны их требования к властям.

Около часа активисты высказывали в громкоговоритель свое недовольство по поводу повышения тарифов на коммунальные услуги.

/ nabludatel.od.ua

Отметим, что накануне перед началом внеочередной сессии Одесского облсовета под стенами ОГА на проспекте Шевченко также состоялась акция протеста.

Участники митинга в очередной раз требовали пересмотреть тарифы на услуги ЖКХ, передает Odessa.online.

В Никополе также состоялся тарифный митинг. Требования горожан остаются все те же — снизить тарифы и вернуть льготы.

Горожане собираются провести митинг-протест в Киеве, сообщает Информатор.

/ informator.ua

Местные жители продолжают отстаивать свои права, и показывают городской власти свое возмущение. Требования митингующих остаются все теми же — вернуть не только льготный тариф на электроэнергию, но и снизить цены на газ и воду.

Свои требования люди хотят лично вручить депутатам верховной рады Украины. Уже открыт сбор средств для поездки в Киев, а также громада официально обратилась за финансовой помощью к предприятиям Никополя.

/ informator.ua

Жители города Лубны Полтавской области также вышли на акцию "Стоп тарифный геноцид". В знак протеста они перекрыли трассу Киев-Харьков.

/ t.me/mosiychuk72

Люди требуют реального снижения тарифов на газ и лишения лицензии ОАО Лубныгаз, возвращение в собственность общины газораспределительных сетей, сообщает в Telegram эк-нардеп Игорь Мосийчук.

/ t.me/mosiychuk72

Как передает Telegram-канал Протест, к акции против повышения тарифов присоединилась Херсонская область.

/ t.me/ukr_protest

На трассе Херсон-Николаев жители Херсонщины протестуют против грабительских тарифов на коммунальные услуги. В знак протеста они перекрыли движение.

/ t.me/ukr_protest

К акции "Стоп тарифный геноцид" присоединились также жители Харькова.

/ t.me/ukr_protest

На улицы Запорожья вышли местные жители в знак протеста из-за повышения коммунальных тарифов.

/ t.me/ukr_protest

В Виннице люди устроили акцию протеста и поддержали другие города, которые протестуют из-за роста коммунальных тарифов.

/ t.me/ukr_protest

Аация протеста из-за роста ЖКХ-тарифов также состоялась в Марганце Днепропетровской области.

/ t.me/ukr_protest

Тарифные бунты: