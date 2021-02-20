В Украине участники тарифных бунтов устроили протесты с перекрыванием автотрасс

Протестующие перекрыли трассы в Херсонской и Полтавской областях.
В Украине проходят новые акции протеста из-за повышения тарифов на коммунальные услуги.
В Одессе люди вышли на акцию протеста возле памятника Шевченко, сообщает Nabludatel.od.ua.
Представители нескольких общественных организаций развернули плакаты и баннеры, после чего раздали листовки прохожим. В листовках были расписаны их требования к властям.
Около часа активисты высказывали в громкоговоритель свое недовольство по поводу повышения тарифов на коммунальные услуги.
Отметим, что накануне перед началом внеочередной сессии Одесского облсовета под стенами ОГА на проспекте Шевченко также состоялась акция протеста.
Участники митинга в очередной раз требовали пересмотреть тарифы на услуги ЖКХ, передает Odessa.online.
В Никополе также состоялся тарифный митинг. Требования горожан остаются все те же — снизить тарифы и вернуть льготы.
Горожане собираются провести митинг-протест в Киеве, сообщает Информатор.
Местные жители продолжают отстаивать свои права, и показывают городской власти свое возмущение. Требования митингующих остаются все теми же — вернуть не только льготный тариф на электроэнергию, но и снизить цены на газ и воду.
Свои требования люди хотят лично вручить депутатам верховной рады Украины. Уже открыт сбор средств для поездки в Киев, а также громада официально обратилась за финансовой помощью к предприятиям Никополя.
Жители города Лубны Полтавской области также вышли на акцию "Стоп тарифный геноцид". В знак протеста они перекрыли трассу Киев-Харьков.
Люди требуют реального снижения тарифов на газ и лишения лицензии ОАО Лубныгаз, возвращение в собственность общины газораспределительных сетей, сообщает в Telegram эк-нардеп Игорь Мосийчук.
Как передает Telegram-канал Протест, к акции против повышения тарифов присоединилась Херсонская область.
На трассе Херсон-Николаев жители Херсонщины протестуют против грабительских тарифов на коммунальные услуги. В знак протеста они перекрыли движение.
К акции "Стоп тарифный геноцид" присоединились также жители Харькова.
На улицы Запорожья вышли местные жители в знак протеста из-за повышения коммунальных тарифов.
В Виннице люди устроили акцию протеста и поддержали другие города, которые протестуют из-за роста коммунальных тарифов.
Аация протеста из-за роста ЖКХ-тарифов также состоялась в Марганце Днепропетровской области.
Тарифные бунты:
- Напомним, ранее во многих городах Украины состоялись массовые акции протеста из-за роста тарифов на ЖКХ.
- Протестующие перекрывали автомобильные трассы.