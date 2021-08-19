В Украине усиливают контроль за карантином: Минздрав вводит жесткие требования

В Украине усиливают контроль по карантину / pixabay

В Украине из-за эпидемии коронавируса во всех регионах усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий.

Соответствующее решение приняли в Министерстве здравоохранения.

"Сейчас ситуация с коронавирусной болезнью в Украине контролируется, но мы видим тенденцию к росту и должны понимать, что не время расслабляться. Победить эпидемию можно, только прилагая совместные усилия. Каждый может носить маски, дистанцироваться от других и получить прививки. Главное — помнить, что эти шаги приближают нас к нормальной доэпидемический жизни", — подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Теперь нужно обязательно:

носить маски в общественных зданиях и сооружениях, в общественном транспорте, при проведении массовых мероприятий;

соблюдать физическую дистанцию;

соблюдать требования по количеству пассажиров в общественном транспортесоблюдать режим самоизоляции лицами, подлежащими самоизоляции;

Кроме того, должны быть обновлены маршруты ежедневного забора и доставки образцов биологического материала из пунктов забора в лаборатории, проводящие исследования на COVID-19 методом ПЦР.

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Соответствующее письмо прислали главам областных и Киевской городской государственных администраций, руководителям областных структурных подразделений по вопросам здравоохранения, Национальной полиции Украины, Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Напомним, ранее глава МОЗ Виктор Ляшко заявил о том, что осенью 2021 года (в сентябре или октябре) в Украине может быть введен новый локдаун.

Одними из ключевых условий является соблюдение противоэпидемических норм, а также вакцинация людей пожилого возраста.

По его словам, при рассмотрении целесообразности введения локдауна, прежде всего речь идет о защите самых уязвимых групп населения.