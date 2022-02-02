В Украине увеличилось количество медучреждений для бесплатной пересадки костного мозга

Добавилось еще три больницы / tochkakipeniya.com

В Украине расширили перечень медучреждений для бесплатной пересадки костного мозга. На пилотную программу в госбюджете на 2022 год заложено 900 млн грн.

Количество больниц было расширено правительством 2 февраля. К списку добавилось еще три медучреждения в Киеве, Львове и Днепре.

"Перечень из шести медучреждений-участников пилота, которые могут предоставлять услуги по трансплантации костного мозга, дополнен еще тремя. Все расходы за проведенные операции больницам-участникам пилотного проекта полностью покрываются средствами государственного бюджета. Для пациентов трансплантация бесплатная", - сказал глава Минздрава Виктор Ляшко.

Как известно, на развитие системы трансплантации в госбюджете в этом году предусмотрено более 900 млн грн. Это почти вдвое больше, чем в 2021.

Операции по трансплантации гемопоэтических стволовых клеток в пределах пилотного проекта также будут:

КНП Львовского областного совета "Западноукраинский специализированный детский медицинский центр"

Клиническая больница "Феофания" Государственного управления делами

КП "Днепропетровская областная детская клиническая больница" Днепропетровского областного совета.

Напомним, в США впервые в медицине врачи успешно пересадили пациенту сердце генетически модифицированной свиньи. Хирурги из Медицинского центра Университета штата Мэриленд отмечают, что через три дня после экспериментальной операции, которая состоялась в минувшую пятницу в больнице Балтимора и длилась семь часов, 57-летний Дэвид Беннетт чувствует себя хорошо.

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