"Я хочу жить": американцу впервые в медицине пересадили сердце свиньи

Мужчина чувствует себя нормально.
В США впервые в медицине врачи успешно пересадили пациенту сердце генетически модифицированной свиньи.
Хирурги из Медицинского центра Университета штата Мэриленд отмечают, что через три дня после экспериментальной операции, которая состоялась в минувшую пятницу в больнице Балтимора и длилась семь часов, 57-летний Дэвид Беннетт чувствует себя хорошо, пишет The Associated Press.
"Это был выбор между смертью и трансплантацией. Я хочу жить. Я знаю, что это выстрел в темноте, но это мой последний шанс", – сказал Беннетт за день до операции.
По словам медиков, трансплантация показала, что "сердце генетически модифицированного животного может функционировать у человека без немедленного отторжения".
В то же время, подчеркивает главный врач UNOS Дэвид Классен, это лишь первый предварительный шаг в изучении того, сможет ли ксенотрансплантация наконец-то сработать.
Свинья-донор была необычной
Отмечается, что хирурги из Мэриленда использовали сердце свиньи, которая была генетически модифицирована для удаления "сахарного" гена, вырабатывающего фермент пищеварения изомальтазу.
"Если это сработает, у страдающих пациентов будет бесконечный запас этих органов", — заявил научный руководитель университетской программы по пересадке от животного к человеку Мухаммад Мохиуддин.
Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA), наблюдающее за экспериментами по ксенотрансплантации, предоставило экстренное разрешение на операцию, предусмотренное в случае исключительных обстоятельств, когда у пациента с опасным для жизни состоянием нет других вариантов.
"Он осознает масштабы того, что было сделано, и он действительно осознает важность этого", – поделился сын пациента Дэвид Беннетт-младший.
Ранее сообщалось, что львовские кардиохирурги провели первую успешную операцию на сердце ребенка, у которого был врожденный порок.
Медики прооперировали пятилетнего мальчика Артема. Для медицинского учреждения это была первая операция на сердце ребенка.
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