В Украине ужесточили карантинные ограничения

Кабмин усилил контроль за выполнением карантинных ограничений в Украине.
Комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 18 февраля решила усилить карантинные ограничения, а также контроль за их выполнением.
Как сообщают в Кабмине, на заседании рассматривался вопрос об эпидемической ситуации в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Черновицкой областях, где зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом.
"Усилить карантин и контроль за их соблюдением, а также повысить способность медицинской системы принимать большее количество больных", — говорится в сообщении.
По словам заместителя министра здравоохранения — главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, ситуация с повышением заболеваемости в конце февраля была ожидаемой.
"Обычно в этот период ежегодно растет число больных ОРВИ. Поэтому усиленные карантинные мероприятия, которые проводились в январе, призваны были сбить пик заболеваемости. Сейчас ситуация контролируется, но уже определены больницы, где при необходимости будут развернуты дополнительные койки для больных СОVID-19 с подключением к кислороду", - заверил главный санврач.
Ляшко отметил, что меры должны быть комплексными. И без усиления карантинных ограничений и контроля за ними со стороны руководства областей ситуацию удержать будет крайне сложно.
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Отмечается, что общей проблемой является:
- нечеткое соблюдение карантина,
- нарушение работы учреждений (общественного питания, развлекательных заведений и тому подобное).
Комиссия приняла решение об усилении контроля за соблюдением карантинных ограничений, в том числе и со стороны руководства ОГА. Сейчас к проверкам привлекаются работники полиции, Госпродпотребслужбы, представителей местной власти.
В то же время будет создан резервный фонд койкомест, где при необходимости будут оперативно размещать больных СОVID-19.
Адаптивный карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Кабинет министров 17 февраля принял решение о продлении карантина в Украине до 1 мая.
- В стране снова будет действовать адаптивный противоэпидемиологический режим с разделением на зоны – зеленую, желтую и оранжевую. Красная зона будет вводиться отдельным постановлением правительства.
- Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, что власти планируют пересматривать карантинные ограничения в регионах в том случае, если условия зеленой зоны удастся выполнить в половине регионов.