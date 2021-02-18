В Украине ужесточили карантинные ограничения

Карантин ограничения в Украине усилили/ Reuters

Комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 18 февраля решила усилить карантинные ограничения, а также контроль за их выполнением.

Как сообщают в Кабмине, на заседании рассматривался вопрос об эпидемической ситуации в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Черновицкой областях, где зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом.

"Усилить карантин и контроль за их соблюдением, а также повысить способность медицинской системы принимать большее количество больных", — говорится в сообщении.

По словам заместителя министра здравоохранения — главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, ситуация с повышением заболеваемости в конце февраля была ожидаемой.

"Обычно в этот период ежегодно растет число больных ОРВИ. Поэтому усиленные карантинные мероприятия, которые проводились в январе, призваны были сбить пик заболеваемости. Сейчас ситуация контролируется, но уже определены больницы, где при необходимости будут развернуты дополнительные койки для больных СОVID-19 с подключением к кислороду", - заверил главный санврач.

Ляшко отметил, что меры должны быть комплексными. И без усиления карантинных ограничений и контроля за ними со стороны руководства областей ситуацию удержать будет крайне сложно.

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Отмечается, что общей проблемой является:

нечеткое соблюдение карантина,

нарушение работы учреждений (общественного питания, развлекательных заведений и тому подобное).

Комиссия приняла решение об усилении контроля за соблюдением карантинных ограничений, в том числе и со стороны руководства ОГА. Сейчас к проверкам привлекаются работники полиции, Госпродпотребслужбы, представителей местной власти.

В то же время будет создан резервный фонд койкомест, где при необходимости будут оперативно размещать больных СОVID-19.

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