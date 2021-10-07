В Украине в "красную" зону отправят еще две области: в Сети появилась копия решения

В Украине в "красную" зону отправят еще две области / УНИАН

В Украине в ближайшее время, с 10 октября нынешнего года, Херсонская и Харьковская области из-за роста количества заболевших COVID-19 будут переведены в "красную" зону карантина.

В группе #АГН#Херсон в Telegram был опубликован соответствующий протокол.

В проекте документа говорится, что на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, будет принято решение о переходе Харьковской и Херсонской областей в "красный" уровень.

Переход областей в "красную" карантинную зону планируется с 10 октября 2021 года.

До того руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко на брифинге 6 октября заявлял, что критериям "красной" зоны в настоящее время соответствуют Харьковская, Запорожская и Херсонская области.

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Кроме того, по мнению экспертов, в зоне риска Житомирская, Сумская, Хмельницкая и Черновицкая области.

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Что именно запрещено в красной зоне по коронавирусу COVID-19:

работа кафе и ресторанов (можно на вынос),

работа ТРЦ, кинотеатров, театров и других развлекательных заведений,

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

работа учреждений образования, кроме тех, где 100% работников, имеют "зеленый" COVID-сертификат,

проведение массовых мероприятий, работа учреждений культуры, а также работа отелей и хостелов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине семь областей соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина.

Среди них Житомирская, Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области. Во всех этих регионах превышен показатель уровня заболеваемости коронавирусом.